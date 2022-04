Allee-Bäume in der Genthiner Gröblerstraße werden gefällt

Der Bau- und Vergabeausschuss Genthin gab am Montag das Go für die Fällung der Eschenahorn-Bäume in der Gröblerstraße. Für die Neuanpflanzung sind vier Varianten im Gespräch.

Genthin - Die Eschenahorn-Bäume in der Allee in der Genthiner Gröblerstraße werden allesamt gefällt. Das haben die Mitglieder des Bau-und Vergabeausschusses in ihrer Sitzung am Montagabend beschlossen. Verbunden ist mit diesem Beschluss auch eine nachfolgende Neuanpflanzung.