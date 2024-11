Sportbootbesitzer beklagen Belästigungen und möchten eine Schließung des Geländes in der Nacht. Die Stadtverwaltung ist allerdings zurückhaltend.

Sportboothafen in Genthin

Der Genthiner Sportboothafen. Dauermieter ärgern sich in diesem Jahr über Vandalismus.

Genthin. - Der Genthiner Sportboothafen ist besonders in den Sommermonaten ein idyllisches Fleckchen am Elbe-Havel-Kanal. Doch seit geraumer Zeit ist diese Idylle gestört. Besonders Dauermieter im Sportboothafen fühlten sich in diesem Jahr immer wieder belästigt.