Ärzteversorgung: Jetzt geht's auf die Straße - Demo in Genthin

Genthin und Havelberg werden in der kommenden Woche gemeinsam für eine umfangreiche Medizinversorgung demonstrieren. Vom Ärztehaus geht es auf den Marktplatz in Genthin.

Gemeinsam mit den Havelbergern wollen die Genthiner am 20. November für eine 24-Stunden-Notfallversorgung in der Kanalstadt demonstrieren.

Genthin - Zwei Städte, eine Forderung: Eine medizinische 24-Stunden-Notfallversorgung an sieben Tagen die Woche. Dafür wird in der kommenden Woche zum ersten Mal gemeinsam in Genthin demonstriert. Die Abläufe sind nun offiziell bekannt gemacht worden.