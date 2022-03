Kein kurzfristiges Engagement Auf Thurn folgt „Hygiene Liquids“: im Herzstück des einstigen Waschmittelwerkes im Genthiner Chemiepark laufen die Anlagen wieder

Nach der Thurn-Insolvenz im vergangenen Jahr hat mit „Hygiene Liquids“ die Dr. Schnell GmbH & Co. KGaA im Chemiepark Einzug gehalten. Die hat einige bestehende Anlagen übernommen, will aber auch in neue investieren.