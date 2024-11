RfiAj98q4ed54c1X-3fHg56W779

Genthin/Burg. Am Burger Amtsgericht wurde ein 21-jähriger Mann aus einem Ort in der Einheitsgemeinde Stadt Genthin wegen unerlaubtem, bewaffnetem und gewerbsmäßigem Drogen-Handel in 21 Fällen sowie des Umgangs mit explosiven Stoffen zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. Den Beschuldigten nach Jugendgesetz zu bestrafen, hatten Richter und Schöffen abgeschmettert.

„Mit diesem Sprengstoff-Arsenal hätten Sie Ihr Elternhaus in die Luft jagen können“, verdeutlichte der Richter am Amtsgericht Burg dem Jugendlichen.

Doch die etwa 300 sogenannten Polenböller, die bei einer polizeilichen Durchsuchung Mitte des Jahres im Kinderzimmer des Beschuldigten entdeckt wurden, verkörperten nur die Spitze des Eisbergs.

Waffen- und Sprengstoffkammer im Kinderzimmer Nähe Genthin

Unter der Oberfläche entpuppte sich der gebürtige Stendaler schon fast als Waffenliebhaber, zumindest versuchte das sein Verteidiger so zu verkaufen.

Unzählige Messervarianten, eine Schreckschusspistole mit Pyropatronen, Teleskop-Schlagstöcke, Schlagringe, versteckte Klingen sowie ein Nunchaku fanden die Polizeibeamten neben den Sprengkörpern. Doch darum sollte es sich im Saal 1 an diesem Tag gar nicht drehen, zumindest nicht alleinstehend. Viel mehr rückten die gefundenen Tütchen mit Crystal Meth, Ecstasy, Pilzen und Cannabis ins Rampenlicht.

Der Opa dient als Feigenblatt für Angeklagten

Dem gelernten Elektriker wurden laut Anklage 22 Straftaten zur Last gelegt, darunter, sich mit dem Verkauf von Drogen eine weitere Einkommensquelle verschafft zu haben.

Den Handel von berauschenden Substanzen räumte dieser unumwunden ein. Für 10 Gramm Meth bezahlte er beim Dealer einmal die Woche 60 Euro, veräußerte etwa die Hälfte im Umkreis Genthins und konsumierte die übrigen Gramm selbst.

Leider zeigte er sich nur bei Ereignissen redselig, die er ohnehin bei der polizeilichen Vernehmung eingestanden hatte. Bei anderen für das Verfahren relevanten Details verschwomm die Erinnerung oder die Kupfer-Passion des Opas hielt als Feigenblatt her.

Bargeld in auffälliger Stückelung

So wurde der Beschuldigte bereits Mitte vorigen Jahres bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt. Die Beamten fanden neben abgepackten Pilzen sowie Ecstasy, einem Schlagring in der Gesäßtasche und einer Waage, etwa 1.000 Euro. „Das ist das Kupfergeld meines Opas“, so der 21-Jährige. Er hätte das Edelmetall, das der Großvater aus Elektro-Geräten kleinteilig herauslöst, auf dem Schrottplatz verhökert.

Doch für die erfahrenen Beamten passte die auffällige Stückelung des Bargelds wie ein Puzzleteil zur Drogenszene. Auch sollen die Schrottplätze derweil per Überweisung und nicht mehr mit Bargeld vergüten, so der Richter beiläufig, der die servierte Geschichte als „Ammenmärchen“ einstufte.

Den Schlagring habe er „nur so“ dabei gehabt, sagte der Beschuldigte. Mit der Gefahr in der Drogenszene hätte die Bewaffnung nicht in Verbindung gestanden, was die Staatsanwaltschaft mit einer hochgezogenen Braue quittierte.

Elterliche Drogenschulden

Doch so ganz ungefährlich scheint das zwielichtige Milieu nicht zu sein. In der Zeit von Januar bis Mitte des vorigen Jahres häufte der ausgelernte Elektriker allerhand Schulden beim Dealer seines Vertrauens an.

Unterm Strich standen 1.500 Euro zu Buche, was die Eltern des Beschuldigten mit einem aufgenommenen Kredit tilgten. Der Weg für einen Neustart, den der Sohn mit den Eltern ausgehandelt hatte, war somit geebnet.

Doch wie passt das mit der Durchsuchung ein Jahr später zusammen, bei der neben dem Waffenarsenal eine gehörige Portion Betäubungsmittel in Tüten gefunden wurde? „Eigenbedarf“, rechtfertigte der Angeklagte schmallippig das üppige Depot.

Milde für Jugendsünden

So ganz konnte der Vertrauens-Funke an diesem Vormittag nicht überspringen. Das kam auch im Abschlussplädoyer der Staatsanwaltschaft zum Tragen, die aufgrund keiner Vorstrafen zu etwa drei Jahren Haft tendierte. Die Verteidigung plädierte auf eine zweijährige Bewährungsstrafe. Der Beschuldigte hätte das gesamte Leben noch vor sich, eine Strafe würde ihm den Einstieg ins Leben verbauen, so der Verteidiger.

Doch für Richter und Schöffen ging das nicht weit genug. Sie verdonnerten den 21-Jährigen zu drei Jahren und zwei Monaten.

Den Heranwachsenden nach Jugendstrafrecht zu behandeln, wie es der Jugendgerichtshelfer empfohlen hatte, zog das richterliche Gremium aufgrund der Taten nicht in Betracht. Drogen zu verkaufen sei kein Delikt, das ausschließlich Erwachsende begehen würden, begründete der Richter die gefallene Entscheidung.