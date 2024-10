Zwei Tage ist die Ausstellung in Fienerode zu sehen. Besucher können an einer Verlosung teilnehmen.

An diesem Wochenende zeigen die Genthiner Geflügelzüchter mehr als 300 Tiere in Fienerode.

Genthin - Araucana, Lachshühner und Chabo. Am letzten Oktoberwochenende geben sich exotische Hühner ein Stelldichein in den Räumen des Futtermittelhandels Schulz in Fienerode. Um 9.30 Uhr wird die Schau für alle Besucher eröffnet.

Die Organisatoren des Genthiner Rassegeflügelzuchtvereins von 1894 präsentieren aus Anlass ihres 130-jährigen Bestehens eine Schau mit 305 Tieren von 30 Ausstellern. Zu sehen sind große Hühner, Zwerghühner und Tauben.

Und seltene Rassen wie Araucana, welche im 19. Jahrhundert aus Chile eingeführt wurden, oder die Deutschen Lachshühner (französische Faverolles) die ihre Entstehung in Frankreich hatten. Zu sehen sind auch Chabo in verschiedenen Farben, diese kamen um 1860 aus Japan nach Deutschland. Weiterhin sind auch wieder Zwerg La-Fleche zu bewundern, welche einen markanten Hörnerkamm (Teufel) haben, oder Watermaalsche Bartzwerge, die ihren Ursprung in Belgien haben.

Bei den Tauben sind die Ungarischen Riesentauben zu sehen. Diese aus Ungarn stammende Taube wurde um 1900 als Nutztaube gezüchtet und in den 1960er Jahren in Deutschland als Rassetaube anerkannt. Diese Tiere werden in Deutschland von nur wenigen Züchtern gehalten.

Es werden auch zwei Schauvolieren mit verschiedenen Tieren präsentiert. Für weitere Unterhaltung sorgt die Tombola, deren hochwertige Gewinne durch Unterstützung verschiedener Sponsoren zusammengestellt wurden.

Der Losverkauf erfolgt an beiden Tagen, so lange Lose vorhanden sind. Das Team um Doris und Hartmut Schulz kümmert sich um die kulinarische Versorgung der Besucher.

Wer möchte, kann bei einem Getränk mit den Mitgliedern des Vereins über Tierhaltung, Fütterung oder Zucht ins Gespräch kommen. Geöffnet ist am Sonnabend, 26. Oktober von 9.30 bis 17 Uhr. Am Sonntag, 27. Oktober, ist zwischen 9 und 13 Uhr geöffnet.