Auto-Raritäten bei Oldtimer-Treffen in Genthin unterwegs

Genthin - Im Biergarten vom „Heideeck“ am Genthiner Sonnenweg knattern kurz vor 10 Uhr am Ostermontag die Motoren. Aus dem Auspuff eines Oldtimers der Motorenwerke Eisenach dringen blaue Benzinschwaden. An der Straße parkt ein historischer „Barkas B-1000“, ein alter Feuerwehrwagen der Stadt Neusalza-Spremberg in Sachsen. Mehrere Motorräder der früheren DDR-Fabrikate „Simson“ oder EMW fahren mit lautem Getöse vor. Zur Eröffnung der Biergartensaison hat das „Heideeck“ zur Oldtimer-Schau mit Ausfahrt durch die Stadt eingeladen, und bei strahlend schönem Osterwetter trudeln immer mehr Auto- und Motorradliebhaber am Sonnenweg direkt an der B107 ein.