Zabakuck - Große Teile des Gerüstes sind bereits abgebaut, so dass der neue Farbanstrich des Turmes, ein leuchtendes Beige, dafür sorgt, dass die Kirche schon von weitem auszumachen ist.

Schon bald bietet die Kirchenruine wieder Platz für stimmungsvolle Kinoabende, die vom Heimatverein des Ortes in Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde organisiert werden.

An zwei Sonnabenden, am 20. Juli und am 24. August, jeweils um 20 Uhr, werden in der Kirchenruine wieder zwei Überraschungsfilme gezeigt.

Bequeme Stühle und wärmende Decken sind dann wie gewohnt mitzubringen. Für Popcorn und Getränke wird gesorgt. Der Eintritt ist wie immer frei.

Die Kinobesucher können für die Fertigstellung der Kirchturmuhr spenden. Inzwischen sind bereits die Zifferblätter der Uhr, die nach historischem Vorbild angefertigt wurden, zu bestaunen.