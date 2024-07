Der Bauern- und Kleintiermarkt in Hohenseeden hat wirklich für jeden was: von der Gans über Gebäck, Spielsachen, Fische, Obst und Gemüse bis zur Wurst nach Hausmacher Art.

Schlemmen, handeln und shoppen in Hohenseeden

Eine große Warteschlange ist stets am Verkaufswagen von Bäckermeister Gerd Pieper aus Rietzel auf dem Marktgelände zu finden.

Hohenseeden - Trotz Ferienzeit war der Bauern- und Kleintiermarkt in Hohenseeden wieder gut besucht. Zum zweiten Mal konnte nach längerer Pause, wenn auch noch unter Auflagen, auch wieder Geflügel angeboten werden. Und wer seine Heidelbeeren nicht selbst pflücken wollte, konnte sie abgepackt auch in der „Bauernscheune“ erwerben.

Der Bauern- und Kleintiermarkt befindet sich in der Trägerschaft der Agrargenossenschaft Hohenseeden/Parchen. Jeden zweiten Sonnabend im Monat tummeln sich auf dem Platz an der Bauernscheune Dutzende Händler und hunderte Kunden. Hier bekommt man (fast) alles. In der Regel sind die ersten Besucher schon lange vor dem offiziellen Beginn auf dem Marktgelände. Gern angenommen wird auch das Angebot der „Bauernscheune“ zu einem kräftigen Frühstück.

Jetzt darf auf dem Bauern- und Kleintiermarkt in Hohenseeden wieder Geflügel verkauft werden. Pixabay

Händler aus Nah und Fern

Mit vielen fliegenden und regionalen Händlern ist für Groß und Klein etwas dabei. Es gibt saisonale und regionale Produkte, aber auch Kuriositäten aus aller Welt. So kann man auch allerhand Kleintiere wie zum Beispiel Federvieh, Kaninchen, Meerschweinchen, Fische und mehr erwerben.

Ansonsten bietet das breite Sortiment Obst und Gemüse, Fleisch- und Wurstwaren, Haushalts- und Spielwaren, Blumen und auch Geschenk- und Dekoartikel. In der Regel gibt es von April bis Juni frischen Spargel aus Hohenseeden. Und danach gibt es bis August die beliebten Heidelbeeren. Im Februar und November ist Schlachtetag. An diesem Tag kann frische Wurst nach Hausmacher Art, Gehacktes, Wurstsuppe und noch mehr Köstlichkeiten gekauft werden. Ab März sind Pflanzkartoffeln erhältlich, im September ist Kartoffeltag und im Oktober der Kürbistag.

Der Pflanzkartoffeltag erfreute mit seinem Angebot die Kundschaft in der „Bauernscheune“. - auch ein besonderes saisonales Angebot auf dem Markt. Bettina Schütze

Erster Markt 1992

Im Jahr 1992 fand der erste Markt auf dem Gelände des Reitplatzes statt. Ins Leben gerufen wurde er von Horst Bamberger. Pferde waren damals noch sehr zahlreich im Angebot. Nach dem Vorbild des Havelberger Pferdemarkts hatte Horst Bamberger diese Attraktion für Hohenseeden ins Leben gerufen, die seither Händler und Kunden aus einem großen Umkreis anlockt, auch wenn längst nicht mehr Pferde im Mittelpunkt stehen. Dafür ist hier so ziemlich alles zu haben, was man in Haus und Hof brauchen kann. Kleintiere gibt es nach wie vor reichlich.

Ab 1995 an „Bauernscheune„

Der erste Markt auf dem Gelände der heutigen „Bauernscheune“ fand am 2. Dezember 1995 statt. Auf dem Platz draußen standen gerade mal drei Kaninchenbuchten. Das meiste fand in der „Bauernscheune“ und auf dem Gelände dahinter statt. Auch einige Pferde standen damals noch hier drin. Heute sind die Pferde aus dem Angebot verschwunden.

Am Markttag 10. August, wird der Begegnungsverein „Lindenblüte“ im Pavillon die letzten Stücke aus seinem jahrelangen Trödelmarkt anbieten.