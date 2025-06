Zerbst - Egal, ob Comic, Krimi, Abenteuerroman oder Fantasygeschichte – beim Lesesommer XXL spielt die Art der ausgewählten Lektüre keine Rolle. Vielmehr sollen die jungen Teilnehmer motiviert werden, überhaupt zum Buch zu greifen.

Dass dieses selbst im digitalen Zeitalter längst nicht aus der Mode ist, bewies das vergangene Jahr. Da konnte in Zerbst ein neuer Rekord aufgestellt werden. Immerhin 289 Mädchen und Jungen beteiligten sich am Ende erfolgreich an der Aktion zur Leseförderung, die jedes Jahr in ganz Sachsen-Anhalt stattfindet, und das seit 2010.

Zerbster Schülern winkt eine zusätzliche Eins in Deutsch

Von Anfang an mit dabei ist die Zerbster Stadtbibliothek, in der bereits am 16. Juni der Startschuss für die 16. Auflage fällt. Beteiligen können sich alle Schüler, die nach den Sommerferien die dritte bis neunte Klasse besuchen. Dazu müssen sie nicht zwingend Nutzer der Stadtbibliothek sein, sondern können sich auch kostenlos nur für den Zeitraum der Aktion in der Bibliothek anmelden.

Lesen Sie auch: Umbau und Sanierung des historischen Bahnhofs in Zerbst: Warum gleich zwei Toilettenanlagen nötig sind

Bis zum 15. August läuft der Lesesommer XXL. Um am Ende ein Zertifikat mit der Unterschrift des Zerbster Bürgermeisters zu erhalten, müssen mindestens zwei Bücher gelesen und ein kurzer Fragebogen dazu beantwortet werden. Wozu jedes Kind greift, ist ihm wie gesagt selbst überlassen. Das können beispielsweise Märchen, Gruselgeschichten oder Mangas sein. Zumal die Stadtbibliothek dank Fördermitteln vom Land wieder einige neue Bücher anschaffen konnte. Sogar eBooks aus dem Online-Angebot stehen zur Auswahl.

Und das Mitmachen lohnt sich doppelt. Denn neben dem Lesespaß können sich die Schüler zudem Pluspunkte fürs neue Schuljahr sichern. So belohnen die zur Stadt Zerbst gehörenden Schulen erfolgreiche Teilnehmer mit einer Eins im Fach Deutsch.

Beim Lesensommer-Quiz gibt es einen Überraschungshauptpreis

Zu beachten ist einzig die Sommerschließzeit der Zerbster Stadtbibliothek, die sich vom 14. bis zum 25. Juli erstreckt. In diesen zwei Wochen ist keine Ausleihe möglich. Die Abgabetermine für sämtliche Medien hingegen liegen außerhalb des Zeitraums, da jener bei den Leihfristen übersprungen wird.

Lesen Sie auch: Lesesommer XXL in Zerbst: Von Ronaldo über Arazhul bis Greg's Tagebuch

Doch zurück zum Lesesommer XXL, bei dem das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalts mit seiner Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken als Koordinator und Betreuer fungiert. Hier laufen die Fäden aller Aktionen zusammen, die jungen Lesemuffeln Lust auf mehr Lesen machen sollen. So erwartet die Teilnehmer neben dem Zertifikat wieder ein Quiz, bei dem neben einem Überraschungshauptpreis weitere kleine und große Gewinne locken. Die Quiz-Karten gibt es in der Zerbster Stadtbibliothek.