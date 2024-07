Aktion in Elbe-Parey

Baumpaten sollen regelmäßig Bäume in Elbe-Parey gießen.

Parey - In den letzten drei Jahren wurden schon zahlreiche neue Bäume in den Ortschaften gepflanzt.

So wurden auf dem Pareyer Friedhof insgesamt elf neue Bäume gepflanzt, darunter Hainbuchen, Baumhasel und eine Birke sowie in Bergzow zwei Ahornbäume.

Das Güsener Kriegerdenkmal wird von einer Blumenesche beschattet, und in Neuderben gedeiht im Dorf eine Goldrobinie.

Entlang dem Seedorfer Weg, Richtung Seedorf, grünen 110 Stieleichen und Linden, heißt es aus der Verwaltung. Unter anderem wurden in Ferchland und Hohenseeden so einige Bäume gepflanzt, damit auch die Kinder und Enkelkinder in einer grünen Umgebung aufwachsen dürfen. Dazu wurde das Konzept der Baumpatenschaft ins Leben gerufen.

Warum Bäume wichtig sind

Das Konzept der Baumpatenschaft wurde schon im Jahr 2021 vorgestellt. „Seitdem haben sich schon einige engagierte Baumpaten gefunden. Bäume sind nicht nur lebenswichtig für Mensch und Tier, sie reinigen auch unsere Luft, spenden Schatten und machen unsere Gemeinde noch lebenswerter“, heißt es weiter aus der Gemeindeverwaltung.

Wer eine Baumpatenschaft übernehmen möchte, kann den entsprechenden Antrag ausfüllen. Dieser ist im jüngsten Gemeindeblatt zu finden. Er kann aber auch in der Gemeinde Elbe-Parey angefordert oder über die Internetseite www.elbe-parey.de ausgedruckt werden.

Auch Gießpaten gefragt

Es werden verschiedene Möglichkeiten des Engagements angeboten. Dies geht über eine Geldspende, eine finanzielle Unterstützung zur Pflanzung junger Bäume. Eine Spendenquittung wird ausgestellt.

Auch Gießpaten sind gefragt. Dann erklärt man sich bereit, den Baum vor dem eigenen Haus in regelmäßigen Abständen zu gießen. Es wird ein symbolischer Vertrag abgeschlossen.

Als Baumpate übernimmt der Bürger mit einem Betrag eine Patenschaft für einen einzelnen Baum.

Die Kosten für die Pflanzung liegen je nach Stammumfang und Baumart einschließlich einer dreijährigen Anwuchspflege zwischen 550 und 750 Euro, wovon das Wässern für drei Jahre bereits 320 Euro einnimmt.

Jeder Pate oder Spender bekommt auf Wunsch eine Urkunde und wird, wenn das Einverständnis vorliegt, auf der Website der Gemeinde Elbe-Parey veröffentlicht.

Als Ansprechpartner stehen Frau Lucke und Frau Stach aus der Gemeindeverwaltung zur Verfügung.