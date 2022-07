Bekommt der berühmte Sohn der Stadt Edlef Köppen seine eigene Straße in Genthin?

Genthin - Was den Burgern ihre Brigitte-Reimann-Promenade, könnte für die Genthiner der Edlef-Köppen-Platz werden. Oder lieber eine nach ihm benannte Straße? Da hat sich der Edlef Köppen-Freundeskreis, der sich ehrenamtlich mit dem Leben und Werk des Schriftstellers beschäftigt, noch nicht abschließend festgelegt. Ginge es nach den Mitgliedern, könnte der in Genthin geborene Autor künftig nicht mehr nur als Namensgeber der Bibliothek fungieren und Genthiner Schulkindern ein Begriff sein, sondern auch Auswärtige aufmerksam machen, auf das Werk der historischen Persönlichkeit, geboren in der Kanalstadt.