Parchen - Eine musikalische Reise in die 60er- und 70er-Jahre können Rockfans am Freitag in Parchen unternehmen. Dann stehen echte Lieblinge der Veranstaltung auf der Bühne. Berlin Beat Club präsentieren ein ganz neu überarbeitetes Programm.

„Wir haben wieder ein paar neue Songs im Programm“, bestätigt Bassistin Gabi Mehlitz. Zuviel möchte sie noch nicht verraten, doch es wird rockige Titel von Deep Purple geben, aber auch ruhigere Momente mit fast akustischen Elementen.

Oldie aus Filmen und Werbung

„Neu dabei wird ,Spirit in the Sky’ sein, ein Titel von 1969.“ Das Lied von Norman Greenbaum war in Deutschland und Großbritannien auf Platz eins der Verkaufscharts und wurde gern auch als Filmmusik eingesetzt, etwa in Apollo 13 und Contact.

Zudem taucht es aufgrund seines eingängigen Intros immer wieder in Werbespots auf. „Wir spielen auch einen Soul-Song aus der Motown-Produktion, aber in einer rockigen Version, wie Creedence Clearwater Revival ihn spielte“, hat Gabi Mehlitz ein weiteres Schmankerl. Zuhörer dürfen sich auf „I heard it through the grapevine“ im Stile der Berliner freuen.

Und auch eine echte Rarität findet Eingang in das Programm: „Old brown Shoe“, eine Single-B-Seite von George Harrison, das auf keinem regulären Album der Beatles erschien, es aber dann doch endlich auf die Rückseite von „The Ballad of John and Yoko“ schaffte – und in die Parchener Rocknacht.

Auftritt der Sax’n Anhalt VIP-Band

Die Saxn Anhalt VIP Band auf dem Genthiner Kartoffelfest. Foto: Mike Fleske

Berlin Beat Club kommen am Freitag ab 20 Uhr nicht allein. Auftreten wird auch die „Sax´n Anhalt VIP-Band“, die den Genthinern von zahlreichen Kartoffelfest-Eröffnungen bekannt ist.

Dort mischten sich die Musiker immer wieder unter die Zuschauer und gaben etwa auch an den Ständen auf dem Gelände kleine Stelldicheins. So sorgte die Gruppe regel- mäßig dafür, dass durch ihre Musik ein wenig Geld in die Kasse der Schüler des Bismarck-Gymnasiums gelangte, die beim Kartoffelfest Kaffee und Kuchen für die Abi-Kasse verkauften. Außerdem ist in Parchen mit „ZZ Top Czech“ eine ZZ-Top-Coverband vor Ort.

Die Depeche-Mode-Coverband "Remode" kommt nach Parchen. Foto: Mike Fleske

Am Sonnabend geht das Rocken weiter. Dann stehen mit Remode und Black/Rosie zwei weitere Lieblinge der Parchener Musikfans auf der Bühne. Die Depeche-Mode-Coverband Remode war im vergangenen Jahr das erste Mal bei der Rocknacht zu hören und bekommt aktuell viel Rückenwind durch das neue Album „Ghost again“ der Originale.

Die Damen von Black/Rosie spielen die Musik von AC/DC und waren mehrfach in Parchen, unter anderem 2019, als der Auftritt von einem aufziehenden Unwetter begleitet wurde.

Karten für die Abende gibt es im Geflügelhof Gentz in Parchen oder im Internet über Volksstimme Biber-Ticket.