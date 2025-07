In den Sommermonaten kann die Pareyer Paltrockwindmühle regelmäßig besucht werden. Dabei erfahren die Besucher etwas für das Wahrzeichen des Ortes - als Vortrag und in musikalischer Form.

Parey. - Zum Mühlentag ist die Paltrockwindmühle in Parey gut ausgelastet gewesen und von zahlreichen Besuchern betreten worden. Groß ins Gespräch über das Gebäude sei man dabei allerdings nicht gekommen, berichtet Andreas Breit, ehemaliger Pfarrer in der Ortschaft. „Das ist bei so vielen Menschen nicht möglich gewesen.“

Um eben diese Gespräche zu führen und sich über die Mühle auszutauschen, ist das Pareyer Wahrzeichen von nun an bis etwa Ende September regelmäßig für Besucher geöffnet: Jeden Mittwoch von 16 bis 18 Uhr steht Andreas Breit den interessierten Besuchern für Fragen und Erklärungen zur Verfügung und führt durch die Mühle.

Pareyer Mühle für Führungen geöffnet: Authentisches Kostüm

Dabei erfahren die Gäste vor allem etwas über den Aufbau und die Funktion der Mühle sowie über die Geschichte des Gebäudes. Vom Keller mit dem Getriebe geht es hinauf bis in das oberste Stockwerk. „Je höher wir kommen, desto schöner wird es“, schwärmt Andreas Breit.

Begrüßt werden die Gäste zu den Führungen im Müllerkostüm, welches noch von seinem Bruder stammt. Immer mit dabei hat der ehemalige Pfarrer seine Gitarre und ausreichend Liederzettel. Auf diesem stehen Lieder wie „Das Wandern ist des Müllers Lust“ oder auch „Es klappert die Mühle am rauschenden Bach“.

Mit diesen Liedern lädt Andreas Breit die Gäste nicht nur zum zwanglosen Mitsingen ein, sondern nutzt den Inhalt auch, um Informationen über etwa die Funktionsweise der Mühle zu erklären und zu veranschaulichen.

Neben dem Gesang wird die Führung durch die Mühle mit Anekdoten beispielsweise über den Müller oder kleineren Rätseln ergänzt.

Touristen zufrieden mit Pareyer Mühle und der Führung

Bei den Besuchern, die zum Saisonauftakt der Mühle in Parey gewesen sind, ist die Führung angekommen: „Das gefällt mir hier sehr gut“, lautet das Fazit eines Besuchers.

Zur ersten Führung seinen überwiegend Touristen anwesend gewesen, etwa aus der Nähe von Stuttgart oder Berlin, erzählt Andreas Breit.

Er selbst hat die Mühle vor drei Jahren vom früheren Bürgermeister Bernhard Melchert „übernommen“ und betreut diese seitdem. Neben den Führungen am Mittwoch ist es zudem möglich, sich nach Absprache für weitere Führungen anzumelden.