Bücher, Musik und Filme lassen sich über die „Onleihe“ im Internet leihen. Die Genthiner Bibliothek macht es einfacher.

Genthin l Eigentlich muss man für Anmeldungen mit einenmBibliotheksausweis die Stadt- und Kreisbibliothek besuchen. Doch während der derzeitigen Schließzeit ist alles ein wenig anders und die Anmeldung funktioniert auch mit Online-Formularen.

Anmeldung

Auf der Internetseite der Genthiner Stadtbibliothek gibt es den Reiter „Anmeldung“. Wer diesen klickt, kommt zur „Anmeldung für Erwachsene“. So lautet auch der Name eines Word-Dokumentes auf der Seite, das sich bequem am Computer ausfüllen lässt. Nach einer digitalen Unterschrift oder dem Ausdrucken , Unterschreiben und Einscannen des Formulars wird es über die E-Mail info@bibliothek-genthin.com an die Stadtbibliothek geschickt.

Bearbeitung Bearbeitung Bearbeitung Bearbeitu

In der Anmeldung der Redaktion ist die E-Mail am Mittag um 12 Uhr verschickt und die Anmeldung gegen 16 Uhr als bearbeitet zurückgekommen. So schnell ist man sozusagen Nutzer. Denn mit der Rückantwort bekommt man eine Nutzernummer und ein Passwort. Diese lassen sich für die Onleihe nutzen. Achtung: Einige Tage später kommt der Bibliotheksausweis per Post. Eine Registrierungskarte muss unterschrieben an die Bibliothek gesendet oder im Hauskasten eingeworfen werden.

Onleihe

Auf der Internetseite „biblio24.de“ kann man sich mithilfe der vorgegebenen Daten unter dem Reiter „Mein Konto“ anmelden. Auswählen muss man dafür zunächst die Bibliothek, die die Daten ausgestellt hat. In unserem Fall die Stadt- und Kreisbibliothek Genthin. Als Nächstes erscheint das Benutzerkonto, das bei der ersten Anmeldung leer ist. Später sind hier entliehene Medien, vorgemerkte Medien oder Anmeldungen zu E-Learning-Kursen aufgelistet.

Ausleihen Nutzung Nutzung Nutzung

Nun kann eifrig gestöbert werden. Bei unserem Testlauf gab es mehr als 70.000 Bücher (im E-Book und Epub-Format), die griffig in verschiedene Kategorien wie Kinder- und Jugendbibliothek, Belletristik, Schule und Lernen oder Ratgeber unterteilt sind, sodass die Suche vereinfacht wird. Zudem gibt es rund 1200 aktuelle Magazine, darunter Wochenmagazine wie Spiegel und Focus, zahlreiche Special-Interest-Veröffentlichungen etwa Computermagazine, Ratgeber oder Lifestylehefte, auch Tageszeitungen gibt es.

Zudem sind 6600 Hörbücher und mehr als 400 Filme zu finden. Daneben gibt es eine Reihe von Musikalben. Die vorhandenen Medien können mit einem Klick ausgeliehen werden. Wahlweise für mehrere Tage oder Wochen. Sollte ein Titel derzeit verliehen sein (denn auch Online stehen Bücher und Magazine nur in begrenzter Zahl zur Verfügung) kann dieser vorgemerkt werden.

Sobald er zurückgegeben wurde, steht er in der eigenen Bibliothek zur Verfügung. Nach dem Ende der Leihfrist werden die Titel automatisch aus der eigenen Bibliothek entfernt und stehen anderen Nutzern wieder zur Verfügung. Bücher und Magazine können zudem auch vorfristig zurückgegeben werden.



Nutzung

Die Audio- und Videomedien lassen sich im Browser abspielen. Wobei sich die Videos an jeder beliebigen Stelle anspielen lassen, ähnlich wie es auch bei Videoplattformen der Fall ist. Wenig komfortabel ist das Abspielen von Audiodateien. Musikalben bringen zumeist keine Titel- oder Zeitangaben mit, sodass das Abspielen bestimmter Stücke eher einem Rätselraten gleichkommt. Auch die Lesemedien können in einigen Browsern abgerufen werden. Schöner funktioniert es mit Hilfsprogrammen, die auf dem eigenen Computer geladen werden. Geeignet ist dafür etwa das Programm Adobe Digital Editions. Über dieses Programm können Bücher und Magazine auch zurückgegeben werden.

Fazit

Das Angebot der Onleihe ist bereits recht umfangreich, natürlich nicht so sehr wie die tatsächlichen Bestände in den Bibliotheken, die oft noch mehr in die Tiefe gehen. Allerdings: Wer digitale Medien nicht dauerhaft speichern und behalten möchte, ist bei der Onleihe richtig. Zumal die Medien automatisch wieder zurückgegeben werden, was ein Verpassen der Leihfristen verhindert. In der derzeitigen Situation ist die Internetbibliothek eine durchaus brauchbare Alternative.