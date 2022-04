Bleibt Genthin Haltestelle im Bahnverkehr?

Genthin - In Genthin brodelt mal wieder die Gerüchteküche, Grund ist der wohl erneut anstehende Verkauf des Bahnhofsgebäudes. Einige Pendler und Anwohner äußerten in diesem Zusammenhang die Befürchtung, dass bald keine Züge mehr in Genthin halten könnten. „Was ist denn an diesen Gerüchten dran?“, ging Birgit Vasen (Die Linke) im Bauausschuss den Dingen auf den Grund.