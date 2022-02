Brand in Genthin: Feuerwehr im Einsatz - Das ist bekannt

In der Genthiner Einsteinstraße hat am 7. Februar ein Elektroherd gebrannt. Die Feuerwehren Genthin, Altenplathow und Mützel waren im Einsatz.

Genthin (vs) - Zahlreiche Rettungskräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind am Montagnachmittag, den 7. Februar 2022, zu einem Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses ausgerückt.

Wie Michael Voth von der Genthiner Feuerwehr mitteilte, war in der Küche im vierten Obergeschoss der Elektroherd in Brand geraten. Als die Einsatzkräfte aus Genthin, Altenplathow und Mützel eintrafen, seien die Wohnungen des Treppenaufganges bereits evakuiert gewesen.

Nachdem der Strom für die Wohnung abgeschaltet worden war, konnte das Feuer in der Küche schnell gelöscht werden. Durch den Einsatz eines speziellen Schaumlöschers, der im vergangenen Jahr angeschafft worden war, konnte der Schaden durch die Löschmaßnahmen sehr gering gehalten werden, berichtete Michael Voth. Wie sich herausstellte, hatte es nicht auf dem Herd gebrannt, sondern hinter dem Herd am Elektroanschluss.

Im Anschluss an die Löschmaßnahmen wurde die Wohnung noch durch die Einsatzkräfte gelüftet, heißt es weiter. Die ebenfalls alarmierte Ortswehr aus Kade konnte den Einsatz noch auf der Anfahrt abbrechen. Insgesamt waren 21 Feuerwehrleute mit sieben Fahrzeugen vor Ort.