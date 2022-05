Brennender Traktor bei Fienerode mit Schaum gelöscht

Fienerode (vs) - Insgesamt 24 Feuerwehrleute der Wehren aus Genthin, Mützel und Tucheim sind am Donnerstagnachmittag zu einer Weide in Fienerode ausgerückt. Dort stand ein Traktor in Flammen. Die dunkle Rauchsäule, so Pressesprecher Michael Voth, sei von der Bundesstraße 107 schon von Weitem zu sehen gewesen.