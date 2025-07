Die Bäckerei Steinecke experimentiert mit Filialen ohne Bargeld. Was bedeutet das für Kunden im Jerichower Land und wie reagieren Genthiner Bäckereien und ihre Kundschaft auf den Trend zum digitalen Bezahlen?

Brot und Brötchen nur mit EC-Karte? So steht es um das bargeldlose Zahlen in Genthin

Bäckereikette nimmt keine Münzen und Scheine an

Die Bäckerei Steinecke testet das bargeldlose Zahlen beim Einkauf in ausgewählten Filialen. Im jerichower land sind Anbieter zurückhaltend.

Genthin/Burg - Kuchen, Brot und Brötchen gibt es hier nur noch ohne Scheine und Münzen: In Hannover, Braunschweig, Berlin und Leipzig testet die Bäckereikette Steinecke in ausgewählten Standorten die bargeldlose Filiale. Im Jerichower Land wäre das nicht so einfach möglich.