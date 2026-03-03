Stadtchef mit Genthin verbunden Bürgermeisterwahl in Datteln entschieden: André Dora bleibt im Amt
Nach einem Wahlkrimi mit Neuauszählung ist die Entscheidung gefallen: André Dora bleibt Bürgermeister von Datteln. Auch in Genthin wird das Ergebnis mit Interesse verfolgt – beide Städte verbindet seit 1990 eine Partnerschaft.
03.03.2026, 16:18
Genthin/Datteln - Jetzt ist es endgültig: André Dora (SPD) bleibt Bürgermeister in Genthins Partnerstadt Datteln (NRW). Nach einem wahren Wahlkrimi mit zwischenzeitlichem Führungswechsel, knappen Mehrheiten und einer umfangreichen Neuauszählung hat der Rat der Stadt Datteln die Bürgermeister- und Ratswahl für gültig erklärt. Damit herrscht Klarheit im Rathaus der nordrhein-westfälischen Stadt.