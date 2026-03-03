Nach einem Wahlkrimi mit Neuauszählung ist die Entscheidung gefallen: André Dora bleibt Bürgermeister von Datteln. Auch in Genthin wird das Ergebnis mit Interesse verfolgt – beide Städte verbindet seit 1990 eine Partnerschaft.

Dattelns Bürgermeister Andrè Dora (li.) mit Thilo Voigt vom Vereinsstammtisch und Klaus-Dieter Bauer (re.) vom Stadtseniorenbeirat in Genthin.

Genthin/Datteln - Jetzt ist es endgültig: André Dora (SPD) bleibt Bürgermeister in Genthins Partnerstadt Datteln (NRW). Nach einem wahren Wahlkrimi mit zwischenzeitlichem Führungswechsel, knappen Mehrheiten und einer umfangreichen Neuauszählung hat der Rat der Stadt Datteln die Bürgermeister- und Ratswahl für gültig erklärt. Damit herrscht Klarheit im Rathaus der nordrhein-westfälischen Stadt.