Von Stand-Up-Paddling bis Wildschweingulasch Camping in Zabakuck: Neue Angebote in der Gastronomie und für den Wassersport

Imbiss und Kiosk am Touristenzentrum in Zabakuck sind mit neuem Pächter in die Saison gestartet. Besonders der Innenbereich wurde umgestaltet und erweitert. Das erwartet Camper, Urlauber und Tagesgäste im Sommer am See.