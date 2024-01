Fitness- und Gesundeitstrainer präsentieren Übungen für Sportlerinnen in jedem Alter. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Genthin - Einen Frauensportaktionstag gibt es am Sonnabend, 17. Februar, in der Genthiner Sporthalle an der Berliner Chaussee. Veranstaltet wird dieser vom Kreissportbund und dem SV Chemie Genthin mit Unterstützung der AOK. Der Tag beginnt um 9 Uhr. Maik und Anja Sauer vom Fitnessstudio Shivania zeichnen für das Übungsprogramm verantwortlich.

Sie präsentieren unter anderem Übungen für Bauch, Hüfte, Becken und den Rücken, für die Muskulatur und Faszien sowie Yoga, also ein Ganzkörpertraining. Nach der Mittagspause übernimmt Martin Hoffmann, dessen Thema das neurozentrierte Training (Gleichgewicht und Körperhaltung) ist.

Anmeldungen bis zum 12, Februar

Die Veranstalter bitten um eine Anmeldung bis zum 12. Februar beim SV Chemie Genthin entweder über Mail info@svchemiegenthin.de oder telefonisch unter 03933/805580.

Es wird eine Teilnahmegebühr in Höhe von fünf Euro pro Person erhoben, die vor Ort in bar zu entrichten ist, heißt es aus dem Verein. In der Gebühr ist ein Obst- und Gemüsebuffet inbegriffen. Ein Mittagessen kann vor Ort erworben werden.

Nach Möglichkeit sollte eine Yoga- oder Gymnastikmatte mitgebracht werden. Rückfragen sind an das Sportbüro des SV Chemie zu richten.