Lange Musiknacht am 26. Oktober bis in den frühen Morgen

Genthin - Mächtig Trubel in Genthin: Das Kneipenfest hat am Sonnabend, 26. Oktober, pünktlich um 20 Uhr begonnen und läuft bis Sonntagfrüh an acht verschiedenen Stationen. Viele Besucher sind seit dem Beginn in der Stadt zwischen den Gaststätten unterwegs.

Im Bahnhofsgebäude begrüßte um 20 Uhr Eigentümer Peter Förste die Besucher. „Hier hgibt es Musik bis morgen früh der erste Zug einläuft“, so sein Versprechen. Es dürfte eine lange Nacht werden.

Haben Spaß bei der Kneipennacht: Andrè Sobrecht und Andreas Janiak. Foto: Mike Fleske

Im Bahnhofsgebäude (Bahnhofstraße) spielen die musikalischen Aufsteiger des Jahres, „Rapthor“, die erneut den Jerichower-Land-Contest für sich entscheiden konnten. Partymusik von Rock bis Pop stehen auf dem Programm.

Und mittlerweile geht das Quartett richtig routiniert zu Werke und zieht das Publikum mit einer schmissigen Show in seinen Bann.

Bahnhof, Eigentümer und Band werden auch im Fernsehen zu sehen sein, denn ein Kamerateam begleitete den rockigen Abend im historischen Gebäude..

Schlager und Pop in der Bäckerei

In der Bäckerei und Konditorei Rhodmann (Brandenburger Straße) spielen Catlooovskyyy, ein Musikerpärchen, das groovige und tanzbare Musik verspricht.

Bester Laune sind Catlooovskyyy mit Schlagern und Popmusik in der Bäckerei Rhodmannn. Foto: Mike Fleske

„Es ist für mich die erste Kneipennacht, so etwas habe ich noch nicht mitgemacht“, verriet Bäcker Inhaber Philipp Rhodmann. Damit die Gäste immer gestärkt durch die Musiknacht kommen, gibt es hausgemachte Stullen und Kuchen.

Im „Kleeblatt“ (Brandenburger Straße) geht es gemütlich zu. Dort ist Musiker Denny Hertel zu Gast, der Hits von Canned Heat oder den Rolling Stones spielt.

Denny Hertel sorgt mit Rockklassikern im Kleeblatt für angenehme Stimmung. Foto: Mike Fleske

Im Lindenhof (O.d. F.-Straße) spielen in diesem Jahr Freebird aus Berlin einen musikalischen Querschnitt von Peter Schilling über Van Halen bis zu Tom Jones. In derKutscherstube im Hotel Stadt Genthin (Mühlenstraße) sind Whiskey, Milk and Water mit Blues, Rock und Oldies zu Gast. Papa Joe aus Finsterwalde spielt im Hotel Arkona (Geschwister-Scholl-Straße). Mit dabei ist Gesangspartnerin Jordanka am Keyboard.

Deutschrock in der Disco „Gleis 1“

Im Gleis 1 (Magdeburger Straße) spielen TOR11 aus Potsdam und präsentieren Deutschrock, aktuelle Partymusik und Oldies. Im Heideeck(Sonnenweg) spielt die Silverlakeband und mischt in ihrem Repertoire munter Udo-Lindenberg-Titel unter die der Foo Fighters oder Depeche Mode.

Außerhalb der Kneipennacht spielt die Band „Abjesang“ vor Tommis Markt-Imbiss auf dem Marktplatz. Deren Mitglieder haben schon 1978 in einer Genthiner Schülerband gespielt und haben sich um Schlagzeuger Ronny Trojandt erweitert, der mehr als ein Jahrzehnt bei der Genthiner Band „The Pax“ mitwirkte.

Der Shuttle-Bus ist die ganze Nacht unterwegs. Foto: Mike Fleske

Zwischen den Veranstaltungsorten fährt ein Shuttle-Bus, damit die Besucher alle Kneipen erreichen können, ohne selbst fahren zu müssen.

Der Bus pendelt in der Veranstaltungszeit zwischen 20 und 2 Uhr und ist im Preis von 15 Euro inbegriffen. Besucher müssen am Kneipenfestabend nur an ihrer ersten Station bezahlen, bekommen ein Bändchen und haben dann Eintritt in alle Lokale“, erläutert Veranstalter Thomas Schmidt.