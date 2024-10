Das Gruselkabinett ist in Roßdorf bereits versammelt

An der Roßdorfer Ortsdurchfahrt wird es gruselig. Elli und Leni freuen sich über das Werk ihrer Oma.

Roßdorf - Nein, es ist kein böser Geist, der sich seit den letzten Tagen in Roßdorf in einem kleinen Vorgarten eines Einfamilienhauses an der Ortsdurchfahrt zu schaffen macht.