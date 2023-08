Genthin/Burg - Im Jerichower Land ist am Wochenende viel los. Die Volksstimme hat Tipps für die Tage vom 25. bis zum 27. August 2023. Es gibt ein Fest für die Gurke, eine 1050-Jahr-Feier, Kinofilme und Sommerspaß.

Mitternachtsshopping in Burg

Die Burger Innenstadthändler laden am Freitag wieder zum Mitternachts-Shopping ein. Dann erwarten die Burger und ihre Besucher bis um 24 Uhr. Dabei darf dann nicht nur eingekauft werden, es gibt auch ein Unterhaltungsprogramm. Der Sänger Jack Haunt, ein Leierkastenmann und weitere Bands vor den Geschäften bringen Stimmung in die Innenstadt. Insgesamt beteiligen sich rund 20 Geschäfte. Mit von der Partie sein als Trommler von Burg wird Bernd Felscher. Eine Premiere wartet am Ende der Schartauer Straße. Gegenüber des Gummersbacher Platzes will Vanessa Lück erstmals beim Mitternachts-Shopping im neu eröffneten „Softeis Zeit“ Eis und andere Spezialitäten anbieten.

Jubiläum in Dretzel

In dretzel steigt ein spaßiges Volleyballturnier aus Anlass des 1050-jährigen Bestehen des Ortes. Foto: Susanne Christmann

Der Ort Dretzel wird 1050 Jahre alt. Am Freitag, beginnen die Festlichkeiten um 18 Uhr mit einem Gottesdienst in der St. Sophienkirche. Danach gibt es einen Auftritt des Schalmeienorchesters Parey. Zudem wird der Imagefilm zu 1050 Jahren Dretzel vorgestellt. Danach gibt es ein Beisammensein auf dem Kirchhof bis 22 Uhr. Am Sonnabend geht es mit den Festivitäten weiter. Den Auftakt macht um 12 Uhr ein Volleyballturnier auf dem neuen Feld am Lindenanger.

Am Nachmittag gibt es ein umfangreiches Programm mit Clown Lulu, den Burgperlen, und der Kindersportgruppe Gladau. Außerdem werden für die Kinder eine Schminkstation, Hüpfburgen und Fahrten mit dem Feuerwehrfahrzeug angeboten. Ab 20 Uhr gibt es Musik mit der Band Tick2Loud aus Stendal. Am Sonnabend um 18 Uhr gibt es zudem ein ganz spezielles kulinarisches Angebot. Dann wird der Dretzeler Burger verkauft.

Stadtführung in Burg

Die Kreisstadt Burg auf besondere Weise entdecken? Das geht am Sonnabend. Die nächste Stadtführung „1075 Jahre Stadtgeschichte“ startet ab 10 Uhr auf dem Rolandplatz. Karten gibt es in der Tourist-Info, die ab 9 Uhr geöffnet ist.

Flohmarkt in Reesen

Am Sonnabend gibt es einen Flohmarkt im Festsaal „Alte Scheune“ in Reesen. Das Angebot erstreckt sich von Gastronomiebedarf bis hin zu privaten Trödel. Werbemittel, Schilder, Gläser, Bierkrüge, Dekoration, Teller, Kaffee-Service, Sammeltassen, Lampen, Geräte, Kleinteile und vieles mehr steht zum Verkauf. Zudem gibt es eine kulinarische Versorgung. Los geht es am Sonnabend, um 10 Uhr. Ab 11 Uhr ist der Grill heiß, ab 14 Uhr gibt es hausgemachten Kuchen und bis 19 Uhr ist der Flohmarkt mindestens geöffnet.

Gurkenmarkt in Gommern

Am Sonnabend und Sonntag wird in Gommern gefeiert: „Rock am Rathaus“ und der 13. Jommeraner Jurkenmarkt stehen an. Das große Festwochenende beginnt am Sonnabend mit dem Rock am Rathaus. Headliner ist in diesem Jahr die AC/DC-Coverband „Hellfire“ aus Niedersachsen. Sanftere Klänge gibt es im Vorprogramm: Ab 19 Uhr steht der aus Genthin stammende Musiker Robby Schulze auf der Bühne vor dem Rathaus. Der Eintritt ist wie mmer frei.

Weiter geht’s am Sonntag mit dem Jommeraner Jurkenmarkt. Um 11 Uhr wird der Markt auf dem Platz des Friedens durch Bürgermeister Jens Hünerbein und die Gurkenkönigin Caterina I. eröffnet. Für die musikalische Unterhaltung ist die Sax’n Anhalt VIP Band zuständig. Darüber hinaus hat Gommern einen eigenen, aufsteigenden Star aufzubieten: Sängerin Janika Roloff wird die Besucher mit einer Auswahl ihrer Hits unterhalten. Gerade ist ihre aktuelle Single „Leichtes Gepäck“ erschienen. Zum Jurkenmarkt gehört auch ein zünftiges Markttreiben. An diversen Marktständen werden auf dem Platz des Friedens traditionelles Handwerk, Spezialitäten und Vieles mehr angeboten.

Walking Football in Nedlitz

In Nedlitz gibt es eine Walking-Football-Meisterschaft. Symbolbild: Uli Lücke

Nedlitz wird am Sonnabend, Austragungsort der 1. Landesmeisterschaft im Walking Football des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Gastgeber ist der SV Germania Nedlitz 99. Neben dem Gastgeber treten noch drei weitere Mannschaften um den Titel des Landesmeisters an: TUS Magdeburg, das Team Harz (SG Heudeber/Derenburg) und TSV Mariendorf Berlin als Gastmannschaft. Beginn ist um 10 Uhr auf dem Sportplatz am Vehlitzer Weg. Gegen 13 Uhr wird die Siegerehrung abgehalten. Die Nedlitzer hoffen auf viele Zuschauer und große Unterstützung bei der ersten Landesmeisterschaft. Für ausreichende kulinarische Versorgung ist gesorgt, Kinder erhalten sogar ein Getränk kostenlos.

Sommerfest Mützel

Auf dem Gelände rund um die Zernau in Mützel wird am Sonnabend ein Sommerfest gefeiert. Beginn ist um 14 Uhr. Unter anderem werden wieder die Dorfmeister in verschiedenen Bereichen gesucht. Dieser Titel gebührt den Besten in spaßigen Disziplinen. Dazu gehören Kegeln, Angelzielwurf, Stiefelzielwurf, Bierkrug schieben, Schießen an der Schießbude oder Kisten stapeln. Die jüngeren Besucher können beim Moskito-Club aus Parey vorbeischauen oder auf einer Hüpfburg toben. Außerdem gibt es Snacks und heiße wie auch kalte Getränke an verschiedenen Ständen. Der Tanz- und Turnschuppen aus Genthin und die Reesdorfer Mitteltannen werden im Nachmittagsprogramm für weitere Unterhaltung sorgen. Wenn das Wetter mitspielt, ist gegen 21 Uhr dann ein Feuerwerk geplant.

Familien-Dorffest in Vehlitz

In Vehlitz gibt es spaßige Stationen zum Mitmachen. Foto: Thomas Schäfer

Nun reiht sich auch Vehlitz in den illustren Reigen der Dorffeste ein. Am Sonnabend, ist es soweit. Ab 15 Uhr steigt auf der Festwiese das traditionelle Familien-Dorffest für Jung und Alt. Sollte das Wetter nicht so richtig mitspielen, sichert ein Festzelt Schutz vor Hitze, Wind und Regen. Von 15 bis 17 Uhr gibt es wieder besondere sportliche Wettkämpfe und Spiele für Kinder und Jugendliche - unter anderem hat auch die Feuerwehr eine Station dabei. Neben Leistung wird aber auch bereits die Teilnahme belohnt, also Mitmachen allein lohnt schon. Natürlich gibt es nebenbei Hüpfburg, Bastelstrecke und das beliebte Schminken. Auch der Spielplatz am Rande ist zum Rumtollen prima. Ein Kuchenbüffet, Eiswagen und später Essen vom Grill sorgen für das leibliche Wohl. Ab 18 Uhr ist Discomusik und Tanz bis in die Puppen angesagt.

Freiluftkino in Niegripp

Am Sonnabend gibt es ein Freiluftkino in Niegripp. Auf den Elbwiesen, wird der Film „Die Känguru-Verschwörung“. Der Inhalt ist schräg: Als ein Date zwischen Marc-Uwe und Maria im Dunkelrestaurant durch das Känguru ein frühes Ende findet, sieht der Kleinkünstler kaum noch Möglichkeiten, mit seiner Nachbarin zusammen zu kommen. Als letzte Chance schlägt Marc-Uwe Maria eine Wette vor: Wenn er es schafft, ihre Mutter Lisbeth - eine überzeugte Klimawandelleugnerin und aufstrebende Verschwörungstheoretikerin - wieder zurechtzurücken, muss Mari mit ihm in Paris Essen gehen; andernfalls bekommt sie seine mit einem alten Mietvertrag ausgestattete Wohnung. Decke oder Campingstuhl sind mitzubringen. Beginn bei Dunkelheit! Einlass ist ab 19 Uhr in den Elbwiesen am Heller (Richtung ehemaligem Fährhaus) Der Eintritt ist frei.

Familiengottesdienst in Loburg

In Loburg gibt es einen Gottesdienst zum Schuljahresbeginn. Foto: Stephen Zechendorf

Alle Kinder mit Eltern und Großeltern sind am Sonntag, um 10 Uhr in die Loburger St.-Laurentiuskirche zu einem Familiengottesdienst eingeladen. Anlass ist das neu begonnene Schuljahr. Im Anschluss daran können die Besucher im Gemeindehaus gemeinsam Kaffeetrinken und die Kinder Eisessen.

Noch einmal Barbie gegen Oppenheimer in Genthin

Es ist immer noch das Filmduell des Sommers: „ Barbie “ gegen „Oppenheimer“. Wer bekommt mehr Zuschauer? Die Genthiner haben es ebenfalls in der Hand. Denn am Wochenende laufen beide Filme im Union Kino. Barbie (Dauer: 115 Minuten, FSK: 6) läuft am Sonnabend und Sonntag jeweils um 17.15 und 20 Uhr, Oppenheimer (Dauer: 181 Minuten, FSK: 12) läuft am Sonnabend und Sonntag jeweils um 17 Uhr.

Dederonschürze und Bluejeans in Genthin

In Genthin gibt es die Ausstellung "Von der Dederonschürze zur Blue Jeans". Foto: Mike Fleske

Das Kreismuseum in Genthin ist am Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Zu sehen ist die Sonderausstellung „Von der Dederonschürze zur Bluejeans – Kleidung und Mode im 20. Jahrhundert“. Gezeigt werden modische Bekleidung, Arbeitsbekleidung und Accessoires aus den Jahren 1945 bis 2000. Neu zu sehen ist ein Sommerkleid aus den 1970er Jahren.

Andrè Rieu auf der Kinoleinwand in Burg

Das brandneue André Rieu-Maastricht-Konzert 2023 „Love is All Around“, ist am Sonntag in Burger Kino zu sehen. Auch in diesem Jahr wird André Rieu sein berühmtes Sommer-Event auf dem historischen Platz mitten in der Stadt, dem legendären Vrijthof, veranstalten. Das Konzert wird ein musikalisches Fest mit Klassikern, beliebten Liedern zum Mitsingen und Walzern, die zum Tanzen einladen. Zusammen mit seinem beliebten Johann Strauss Orchester, einem Gospelchor und ganz besonderen Überraschungsgästen bietet der Musiker eine erfrischende, romantische und lustige Party im Kino. Die Übertragung läuft am Sonntag, 17.30 Uhr Kino Burg.