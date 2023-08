Das ist los in Genthin und Burg am Wochenende

Genthin/Burg - Wer am Wochenende Ausgehen möchte, wird im Jerichower Land bestens versorgt. Es gibt unter anderem viele Feste im Freien, Konzerte und ein Reitturnier.

Gospelgesang in Burg

Das Ensemble Gospiro spielt am Burger Weinberg. Foto: Thomas Pusch

Auf einen besonderen Musikabend können sich Freunde von Gospel, Spiritual und Rock am Freitag, ab 19 Uhr auf dem Burger Weinberg freuen. Die Gruppe GoSpiRo sorgt inmitten der Altstadt für eine abwechslungsreiche Mischung aus traditionellen Gospelliedern über christliche Jugendmusik bis hin zu bekannten Rock- und Popsongs.

Elbauenfest in Parey

Das 17. Elbauenfest startet am Freitag auf dem Festplatz am Jugendhaus/Sportplatz mit der Partyband „Atemlos“. Einlass ist ab 17 Uhr. Am Sonnabend ist der Tanz- und Turnschuppen mit seinen Tanzgruppen zu Gast, und das Jugendhaus Parey bietet gemeinsam mit dem Moskito-Club ein Kinderprogramm mit Musik und Tanz, Hüpfburg, Kinder schminken und vielem mehr. „Jankos zauberhafte Tiershow“ wird dazu nicht nur die kleinen Gäste verzaubern. Mit dem Sänger Joe Carpenter, bekannt aus dem Radio, der Partyband „Tick2Loud“ und „DiscoPogo“ im Anschluss.

Das 8. Fest der Vereine am Sonntag wird von der Gemeinde Elbe-Parey und Elbe-Pareyer Vereinen und Institutionen gestaltet und bietet für Groß und Klein auf und neben der Bühne wieder eine Menge Spaß und Unterhaltung. Der Einmarsch der Vereine und Mitwirkenden auf das Festgelände startet um 11 Uhr ab dem Sportplatz des SV 90 Parey. Der Eintritt am Freitag und Sonnabend (Eintritt wird hier erst ab 17 Uhr kassiert) beträgt jeweils 5 Euro (Kinder bis 12 Jahre frei). Am Sonntag zum Fest der Vereine ist der Eintritt frei.

Jazz in Jerichow

Nils Landgrens Funk Unit spielt in Jerichow. Foto: Nikola Stankovic

Angesagte Stars und aufstrebende Newcomer der nationalen und internationalen Jazz -Szene geben sich ein Stelldichein im Kloster Jerichow. Los geht es ab Freitagabend ab 19 Uhr mit dem Daniel García Trio, 21 Uhr Johanna Summer, 23 Uhr Oli Bott Trio und ganztägig Jan Sichting. Am Sonnabend, spielt am 15 Uhr die Landesjugendbigband Sachsen-Anhalt, 17 Uhr triosence, 19 Uhr Lisa Bassenge, 21 Uhr Nils Landgren und ganztägig Jan Sichting. Sonntag, 13. August gibt es ab 11 Uhr einen Jazzgottesdienst mit Sarah Kaiser und dem Posaunen- und Bläserchor Tangermünde. Karten gibt es an der Kasse des Klosters Jerichow.

Reitturnier in Mützel

In Mützel wird es am kommenden Wochenende sportlich: Es gibt Springprüfungen für Kinder, Amateure und Profis. „Wir hoffen auf viele Reitsportler und Zuschauer“, sagt Kathrin Schuldt. Sie ist Vorsitzende des Reitvereins „Preußen 1754“ Mützel und wird mit ihrem Pferd Cody ebenfalls an den Start gehen. Los geht es am Sonnabend, um 8.30 Uhr mit Prüfungen für junge Pferde. Am Nachmittag sind die Nachwuchsreiter dran, eine Springprüfung Klasse M beschließt um 16.15 Uhr den Tag. Auch am Sonntag gibt es bis zum späten Nachmittag Springprüfungen bis zur Klasse M zu sehen. Den Anfang macht um 9.30 Uhr eine Springprüfung der Klasse A. Für die Verpflegung der Anwesenden ist gesorgt, der Eintritt für Zuschauer ist frei. Veranstaltungsort ist der Mützeler Reitplatz. Dieser befindet sich an der Straße Unter den Eichen.

Stadtführung in Burg

Die Kreisstadt Burg auf besondere Weise entdecken? Das geht am Sonnabend. Die nächste Stadtführung „1075 Jahre Stadtgeschichte“ startet ab 10 Uhr auf dem Rolandplatz. Karten gibt es in der Tourist-Info, die ab 9 Uhr geöffnet ist.

Fahrten mit dem Zuckertütenexpress in Magdeburgerforth

In Magdeburgerforth rollen die Züge. Foto: Bettina Schütze

Der Traditionsverein Kleinbahn des Kreises Jerichow I lädt am Sonnabend, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr wieder zur traditionellen Zuckertütenfahrt auf den Museumsbahnhof Magdeburgerforth ein. Der „Zuckertütenexpress“ fährt zu jeder vollen Stunde. Die erste Fahrt ist um 10 Uhr, die letzte um 15 Uhr. Die Schulanfänger erhalten eine bunt gefüllte kleine Schultüte, und zwar gratis in Kombination mit einer Zugfahrt. Auch für die Geschwisterkinder gibt es eine kleine Überraschung. Auf dem Bahnhofsgelände fährt auch die Feldbahn. Eine Hin- und Rückfahrt für einen Erwachsenen kostet acht Euro. Kinder fahren in Begleitung eines Erwachsenen kostenfrei.

Seifenkistenrennen in Schopsdorf

In Schopsdorf gehen Seifenkisten an den Start. Foto: Oliver Gierens

In Schopsdorf machen sich die Seifenkistenpiloten startklar. Am Sonnabend, gehen die selbstgebauten Gefährte ab 14 Uhr an der Hainichte auf die Piste. Mittlerweile ist die Anmeldung abgeschlossen und es steht fest, dass 20 Teilnehmer im Wettbewerb dabei sind. Die Veranstalter freuen sich nicht nur auf ungewöhnliche oder auffällige Gefährte, sondern auch auf zahlreiche Besucher, die die Teilnehmer anfeuern und für Stimmung sorgen.

Dorffest in Dannigkow

Am Sonnabend, lädt Dannigkow zum alljährlichen Dorffest auf dem Sportplatz ein. Los geht es um 14 Uhr und dann den ganzen Tag, vielleicht bis Mitternacht. Die Feuerwehr ist mit einem Fahrzeug und der Übungsspritze vor Ort und die Verkehrswacht ist mit einem Simulator dabei. Außerdem gibt es eine Vorführung, wie mit einem Spinnrad Wolle zum Stricken hergestellt wird. Und wenn es klappt, werden auch Unterweisungen im Bogenschießen angeboten.

Sommerfest in Hohenbellin

Die Dorfgemeinschaft in Hohenbellin feiert Sommerfest. Geplant ist die Sause am Sonnabend, ab 14.30 Uhr auf dem neuen Spielplatz „Zum Eichkater“. Dann soll es ein geselliges Beisammensein nicht nur für die Dorfbewohner, sondern auch die Einwohner der umliegenden Ortschaften geben. Geboten werden ein Kaffee- und Kuchenbuffet, eine Grillstation, eine Hüpfburg für Kinder und eine Kinderschminkstation sowie Ponyreiten und Bogenschießen. Außerdem wird im Laufe des Nachmittages eine neue Streuobstwiese mit dem Setzen erster Bäume eingeweiht. Für diese werden auch Saatbomben gebaut.

Scheunenlesung in Steinitz

Autor Robert Beuermann liest in Steinitz. Foto: Bettina Schütze

Auf dem Landhof Liebsch in Steinitz gibt es am Sonnabend ab 15 Uhr eine Scheunenlesung mit Ausstellungseröffnung. Zu Gast sind dann unter anderem Ringo Leonhardt und Ulla Potranz. Der Genthiner Robert Beuermann liest aus seinem Band "Endlich Reisen". Die Gruppe "Lukas und die Welt" präsentiert Live-Musik und Pressezeichner Eugen Gliege ist für eine Signierstunde zu Gast. Gemütlich wird es zudem bei Kaffee und Kuchen.

Sommermusik in Dornburg

In der Dornburger Kirche gibt es Musik. Foto: Thomas Schäfer

Die Dornburger Sommermusik wird am Sonnabend, um 16.30 Uhr fortgesetzt. In der St. Christophoruskirche ist Kantor Thomas Wiesenberg zu Gast. Er ist seit über 40 Jahren als Organist/Kirchenmusiker in Aschersleben. Unter dem Motto „Musik vom Jubel über die Schöpfung“ werden Werke verschiedener Epochen der Musik zu hören sein. Der Eintritt zu den „Dornburger Sommermusiken“ ist grundsätzlich frei. Um eine Spende für die Konzertreihe und den erhalt der Orgel wird gebeten.

Jubiläum in Burg

200 Jahre Sparkasse. Das Jubiläum soll am Sonntag mit einer originellen Stadtwette in Burg und Magdeburg begangen werden. Sie lautet: „Wetten, dass … es die Magdeburger oder die Bürger des Jerichower Landes nicht schaffen, insgesamt 1 823 selbst gebackene, süße Teilchen auf dem Alten Markt in Magdeburg oder dem Magdalenenplatz in Burg auf der größten Kaffeetafel zu präsentieren?“ Gewertet werden die schönsten Backwerke - Muffins, Cupcakes, Torten oder Kuchen im Sparkassen-Design. „Gekürt werden jeweils die fünf schönsten und kreativsten Teilchen von einer Jury“, kündigt Sparkassen-Pressesprecher Mathias Geraldy mit. Das Prozedere: Stehen insgesamt 1823 süße Teilchen auf den Kaffeetafeln, verliert die Sparkasse und muss die Stadtwette einlösen.

Die Veranstaltungen werden moderiert, daneben gibt es ein buntes Rahmenprogramm für Groß und Klein. „Alle, die mit ihrem Backwerk auf den Marktplätzen erscheinen und dieses abgeben, nehmen automatisch an der Stadtwette teil. Der Sparkassen-Tipp: „Kuchen in rot mit Sparkassen-Logo oder in rot/weiß, Cupcakes mit Schokotalern, ein gebackener Goldbarren oder ein Dax-Kurven-Kuchen sind für den Gewinn der Preise besonders gut im Rennen“, so Geraldy. Das Programm: 13 bis 18 Uhr: Live-Schaltungen zwischen beiden Standorten mit Moderation durch Susi Brandt und Holger Salmen, 13 bis 15 Uhr: Einreichen der Backwerke, 16.30 Uhr: Jurywertung und Preisübergabe.

Konzert in Parchen

Die Parchener Orgel erklingt Sonntag um 15 Uhr in einem Konzert mit einem Blockflötenquartett. Die Orgel ist vor wenigen Wochen nach einer umfangreichen Sanierung eingeweiht worden.