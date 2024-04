Das ist los in Genthin und Burg am Wochenende

Burg/Genthin - Am kommenden Wochenende ist in Genthin und Burg einiges los. Es gibt Ausstellungen, Sport und einen Ausflug.

Bilderbuchkino in Genthin

Zwischen 9 und 12 Uhr gibt es am Sonnabend die Samstagsausleihe in der Stadt- und Kreisbibliothek Genthin. In dieser Zeit können Nutzer im Bestand der Bibliothek stöbern und sich neuen Lesestoff für das Wochenende ausleihen. Zudem ist die Touristinformation besetzt. Hier können Tickets für anstehende Veranstaltungen gekauft und Infomaterial über die Region erworben werden. Ein Angebot für Kinder von vier bis sechs Jahre ist die „Bilderbuchzeit“. Darin stellt Regina Schuhmacher spielerisch neue und spannende Bilderbücher vor. Los geht es um 11 Uhr für etwa 60 Minuten. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Eltern und Kinder können einfach vorbeischauen.

Ausstellung in Genthin

Unter dem Titel „Schwingend auf den Flügeln der Freiheit“ gibt es eine neue Ausstellung in der Stadt- und Kreisbibliothek. Gezeigt werden Bilder vom Maler und Dichter Fateh Nassif. Eröffnet wird diese am Sonnabend, um 14 Uhr. Fateh Nassif ist 2015 aus Syrien nach Genthin gekommen und hat hier mit seiner Familie eine neue Heimat gefunden. In seiner neuen Ausstellung zeigt er Kohlezeichnungen und Acrylmalerei. Seine Motive sind Portraits und Landschaftsbilder. Wer bei der Ausstellungseröffnung dabei sein möchte, kann sich unter 03933 /80 56 27 oder per Mail info@bibliothek-genthin.com anmelden.

Kung Fu Panda in Burg

Bühne frei für „Kung Fu Panda 4“. Po (Hape Kerkeling), der ungewöhnlichste Kung-Fu-Meister der Welt, kehrt endlich zurück auf die Kinoleinwand. Im neuen Teil der Reihe erlebt der Drachenkrieger mit dem gesegneten Appetit sein bisher größtes Abenteuer. Als spiritueller Führer des Tals des Friedens bekommt er es mit neuen - und alten - Widersachern zu tun. Der Film ist frei ab sechs Jahren und läuft von Freitag bis Sonntag jeweils um 15.15 Uhr im Genthiner Union Kino. Am Freitag um 15.45 Uhr sowie Sonnabend und Sonntag um 14.30 Uhr läuft der Film auch im Burger Kino. Eintrittskarten gibt es auf den Internetseiten der Kinos und an den Tageskassen.

Treffen am Krötenzaun in Klietznick

Teichfrösche aus dem Krötenzaun bei Klietznick. Die Art ist wenig anspruchsvoll und deshalb überall häufig anzutreffen und nicht gefährdet. Trotzdem sind auch Teichfrösche besonders geschützt. picture alliance / Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB

Am Sonntag gibt es einen "Tag des offenen Krötenzaunes" Um 9.30 Uhr treffen sich die Teilnehmer am Beobachtungsturm an der Landstraße zwischen Klietznick und Jerichow. Sie laufen dann gemeinsam den Zaun ab und kontrollieren die Eimer. Für Kinder ist es auch immer wieder ein faszinierendes Erlebnis einen Frosch oder eine Kröte mal von Nahem zu sehen. Überall zeigen sich außerdem die ersten Blüten und auch die Vogelwelt wird mit jeder Woche vielfältiger.

Kinderflohmarkt in Kleinwusterwitz

Einen Kinderflohmarkt gibt es im Gemeindesaal Kleinwustewitz am Sonntag, in der Zeit von 11 bis 16 Uhr. Es wird eine Standgebühr von 10 Euro erhoben. Der Anbieter sollte zudem einen Kuchen für den Kuchenbasar der Kita beisteuern. Der Erlös der Aktion kommt der Kita „Gänseblümchen zugute.

Schiffstour in Burg

Die Trogbrücke, ein Bauwerk der Superlative, ist mit 918 Metern die längste Kanalbrücke Europas. Sie stellt eine Wasserstraßenverbindung zwischen Mittelland- und Elbe-Havel-Kanal dar. Am Sonntag startet die Reederei Kaiser einen Ausflug zu diesem Bauwerk. Los geht es um 12 Uhr am Fahrgastschiffanleger in der Uferstraße in Burg. Die Dauer liegt bei vier Stunden. Erwachsene zahlen 36 Euro, Kinder von vier bis zwölf Jahren 28 Euro.

Basketball in Burg

Die Basketball-Bezirksliga hält ein Spitzenspiel parat. Die U-18 der Burg Towers tritt gegen BBC Stendal an. Los geht es am Sonntag um 13 Uhr in der Sporthalle des BBC 08 Burg am Flickschupark 1. Die U18 der Burg Towers hat im letzten Heimspiel der Saison die Lizards aus Stendal zu Gast und möchte die Niederlage aus dem Hinspiel in Stendal, diesmal mit einem Sieg vergessen machen. Der Eintritt ist frei.

Frühe Rundfunkjahre in Genthin

Ausstellung im Kreismuseum Genthin Foto: Mike Fleske

Im Genthiner Kreismuseum läuft die Ausstellung „Der Traum vom Fernhören - Literatur im Rundfunk der Weimarer Republik“. Sie zeichnet an zahlreichen Schautafeln und mit verschiedenen Exponaten die frühen Jahre des Unterhaltungsrundfunks nach, die am 29. Oktober 1923 begann. Auch wird der in Genthin geborenen Schriftsteller Edlef Köppen (1893 - 1939) gewürdigt, der als Rundfunkpionier der „Berliner Funk Stunde“ bereits in den 20er Jahren namhafte Schriftsteller in der Literaturstunde vorgestellt hat. Besonderes Highlight sind die fünf Hörstationen, an denen 32 Originaltöne der frühen Rundfunkjahre zu hören sind. Unter ihnen auch: Die Stimme Edlef Köppens. Geöffnet ist am Sonntag von 14 bis 17 Uhr.