Burg/Genthin - Über Weihnachten ist in Burg und Genthin etwas los. Es gibt ein vorweihnachtliche Aktionen, Kinofilme an den Feiertagen und eine Sonderausstellung im Museum.

Weihnachtswiese in Genthin

Eine Weihnachtswiese gibt es am Freitag und am Sonnabend in der Zillestube in Genthin-Süd. „Wir wollen bei den Genthinern kurz vor dem Fest noch ein wenig für weihnachtliche Vorfreude und die Möglichkeit für ein Schwätzchen sorgen“, sagt Veranstalter Rainer von Ende. So werde der Grill angeworfen und es gibt Glühwein. Am Freitag gehe es ab etwa 17 Uhr los und am Sonnabend ab 15 Uhr. Am 23. Dezember ist auch eine kleine Bühne aufgebaut, und ab 19 Uhr sorgen zwei Mitglieder der Band „Die Dandys“ aus Premnitz mit weihnachtlichen Melodien für besinnliche Stimmung auf dem Gelände. Auf die Idee zum vorweihnachtlichen Beisammensein ist Veranstalter von Ende durch einen Besuch im Optik-Park in Rathenow gekommen. „Dort gab es bis vor wenigen Jahren ein Angebot zum vierten Advent, aber leider wird das heute nicht mehr so gemacht“, sagt er, und er habe daher selbst etwas Abhilfe schaffen wollen. Und so können in diesem Jahr die Genthiner in der Gröblerstraße vorbeischauen.

Weihnachtsfilm in Burg

Der Film „Fast perfekte Weihnachten“, läuft Freitag und Sonnabend um 17.45 Uhr im Burger Kino. Zu Weihnachten im Haus der Barands freut sich Vincent auf festliche Feierlichkeiten im Kreise seiner Familie. Doch seine Kinder sagen nacheinander ab. Seine Frau Beatrice reagiert pragmatisch, während Vincent hartnäckig darauf besteht, dass Weihnachten ein Fest der Geselligkeit ist. Nachdem er durch den Weihnachtsgottesdienst inspiriert wurde, sucht Vincent nach einem Gast für den Heiligabend und findet zwei lebhafte Seniorinnen in einem örtlichen Altersheim. Diese nehmen die Einladung an, obwohl Beatrice skeptisch ist. Die Rentnerinnen entpuppen sich jedoch als rüstiger als erwartet und machen es sich im Haus der Barands ziemlich gemütlich, was zu amüsanten Weihnachtsvorbereitungen führt. Der Film ist frei ab 6 Jahre, Karten gibt es an der Kinokasse oder unter www.kinoburg.de/kino.

Glühweinabend in Burg

Der Vorstand des Burger Ballspiel Club (BBC 08) möchte sich bei allen Mitgliedern, Sponsoren, Spendern, Fans, ehrenamtlichen Helfern und Unterstützern des Vereins für die Mitwirkung am Vereinsleben und die Unterstützung der Vereinsarbeit bedanken. Deshalb gibt es am Sonnabend, 23. Dezember, ab 17 Uhr einen Glühweinabend auf dem Vereinsgelände „Parkstadion“ (Kiosk). Interessierte können zum Plaudern und Verweilen vorbeischauen.

Fährverkehr in Ferchland

Die Fähre Ferchland-Grieben verkehrt am nach folgendem Fahrplan: Heiligabend in der Zeit von 8.30 bis 14 Uhr.

Kinofilme am Heiligabend in Genthin

Wer Heiligabend die Zeit bis zur Bescherung mit einem Kinobesuch verkürzen möchte, hat im Genthiner Union Kino die Auswahl aus mehreren Filmen. So laufen am Sonntag um 15 Uhr etwa die Animationsfilme „Raus aus dem Teich“ und „Wish“ sowie der Spielfilm „Wonka“ (alle ohne Altersbeschränkung). Nach der Bescherung ist um 22 Uhr Zeit für Aquaman (FSK 12) und „Wonka“. Auch an den Feiertagen ist das Filmprogramm prall gefüllt. Karten für die Vorstellungen gibt es im Kino oder auf der Internetseite: https://kinogenthin.de.

Modellautos in Genthin

Jörg Schulze in der Sonderschau zu Modellfahrzeugen aus DDR-Ueiten im Genthiner Kreismuseum. Foto: Susanne Christmann

Das Kreismuseum Jerichower Land in der Genthiner Mützelstraße hat am 25. und 26. Dezember jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Neben der Dauerausstellung zur Ur- und Frühgeschichte bis zum 20. Jahrhundert, ist die Sonderausstellung „Verkehr auf den Straßen der DDR“ zu sehen. Über 500 kleine Modelle im Maßstab 1:87 sind in der zweiten Etage aufgebaut und erinnern an Fahrzeuge, die einst die Straßen befuhren.

Schwimmen in Genthin

Wer den Weihnachtsspeck wegtrainieren möchte hat am Dienstag die Gelegenheit dazu. Die Schwimmhalle, die Sauna und das Solarium in Genthin (Berliner Chaussee) sind am 26. Dezember zwischen 10 - 15.30 Uhr geöffnet.

Weihnachtsballetfilm in Burg

Das Ballett „Der Nussknacker“ von Peter Tschaikowsky in einer Aufführung des royal Balletts, ist am Dienstag, 26. Dezember, um 16.30 Uhr im Burger Kino zu sehen. Das Ensemble bringt den zauber des Balletts auf die große Leinwand. Karten gibt es an der Kinokasse oder unter www.kinoburg.de/kino.

Volleyball in Genthin

Sondertipp für Sportfreunde: „Ran ans Netz - der Weihnachtsspeck muss weg“, heißt es am Mittwoch, 27. Dezember beim traditionellen Volleyball-Turnier des Genthiner Volleyball Verein (GVV) in der Sporthalle Berliner Chaussee in Genthin. Willkommen sind auch ehemalige Mitglieder, Besucher der Stadt Genthin und Freunde des Volleyballsports. Mitmachen können im Grunde alle, die Spaß am Volleyball spielen haben. Anmeldungen sind am Veranstaltungstag bis 9.45 Uhr möglich. Ab 10 Uhr beginnt das Turnier. Neu ist in diesem Jahr, dass Männer aus dem Hinterfeld per Sprung angreifen dürfen.