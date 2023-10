Burg/Genthin - Im Jerichower Land ist am Wochenende wieder einiges los. Es gibt Basare, Flohmärkte und Führungen.

Bibliothek und Touristinfo öffnen in Genthin

Am kommenden Sonnabend werden die Genthiner Touristinformation sowie Stadt- und Kreisbibliothek während ihrer gemeinsamen Samstagsöffnung zur Verfügung stehen. Zwischen 9 und 12 Uhr können Besucher in der Bibliothek nach sommerlichen Lesestoff und Unterhaltung stöbern. Es ist aber auch möglich, Fahrradkarten sowie Prospekte für Ausflüge in der Region zu erhalten oder Eintrittskarten für Veranstaltungen zu erwerben.

Hallenflohmarkt in Möckern

Zu einem großen Hallenflohmarkt in der Stadthalle Möckern am Lochower Weg sind am Sonnabend alle Schnäppchenjäger eingeladen. In der Zeit von 10 Uhr bis 17 Uhr gibt es reichlich Gelegenheit zum Stöbern und Feilschen im Foyer und in der Stadthalle.

Kleider- und Spielzeugbörse in Jerichow

Eine Kindersachen und -spielzeugbörse gibt es in Jerichow. Foto: Natalie Preißler

Eine Kleider- und Spielzeugbörse findet am Sonnabend, von 10 bis 12 Uhr im Bürgerhaus von Jerichow statt. Bekleidung für Kinder und Jugendliche, Spielzeug und vieles mehr werden hier angeboten. Außerdem wird ein Kaffee- und Kuchenbasar organisiert. Der Erlös aus dem Basar wird den Kindern der Stadt Jerichow zugute kommen. Dieses Mal soll das Geld in die Anschaffung einer Tischtennisplatte fließen. Da dies ein Wunsch der Kinder ist, werden sie selbst aktiv werden und den Kaffee- und Kuchenbasar zur Börse organisieren.

Vogelbeobachtungen in Parey

Der Nabu-Regionalverband Jerichower Land beteiligt sich am Sonnabend am europäischen Vogelbeobachtungswochenende mit einer Exkursion zum Pareyer Kiessee mit dem Kreisverbandsvorsitzenden Sven Königsmark. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Tierhotel am „Unkenwäldchen“ in Parey. Von dort aus geht es dann zu Fuß zum Kiessee. Teilnehmer mögen an witterungsgerechte Kleidung und entsprechendes Schuhwerk denken. Ein Fernglas ist ebenfalls von Vorteil. Die Dauer der Exkursion beträgt zirka zwei Stunden.

Jugendwehr feiert zehnjähriges Bestehen in Leitzkau

Zehn Jahre ist es her, dass in Leitzkau die Kinder- und Jugendfeuerwehr gegründet wurde. Ein Grund zu feiern. Die Jubiläumsveranstaltung wird am Sonnabend stattfinden. Los geht es um 9 Uhr mit einem Orientierungslauf durch den Ort. Obacht für alle Interessierten: Treffpunkt ist nicht die Feuerwehr, sondern die Leitzkauer Mehrzweckhalle. Dann gibt es unter anderem ein ungewöhnliches Sackhüpfen, einen Kriechtunnel und ein Kistenstapeln. Die Siegerehrung ist für 14.30 Uhr geplant. Ab 15 Uhr ist dann aber das ganze Dorf eingeladen, den Tag danach weiter mit den Kinder- und Jugendwehren zu begehen und zu feiern. Dazu wird vor der Mehrzweckhalle allerhand aufgefahren: Feuerwehrfahrten, Kübelspritzenspaß, Feuerlöschtrainer, Hüpfburgen, Kinderdisco, Fahrzeugausstellung mit Drehleiter, Rüstwagen und Bundeswehr, Feuerwehr-Tattoos, Infostände und Tombola. Ab 18 Uhr legt dann DJ Mücke zum Tanz für alle auf.

Kinderführung in Burg

Burgs Nachtwächter läd zu einem Rundgang durch die Altstadt ein. Foto: Tourist Event Lammel

Der Nachtwächter geht am Sonnabend mit Kindern auf Tour durch Burg. Los geht es um 17 Uhr an der Persiluhr am Magdalenenplatz. Der Rundgang mit dem Nachtwächter zu Burg geht vorbei an historischen Plätzen und Straßen, führt zu den schönsten Sehenswürdigkeiten. Mit Laterne und wehendem Mantel weist er den rechten Weg im Dunkel der Nacht. Schaurig schön sind die skurrilen, gespenstischen und abenteuerlichen Geschichten aus alten Zeiten, die der Wächter zu berichten weiß. Der Rundgang endet nach einer Stunde in der Altstadt. Für Kinderführungen gilt: Eltern, Bekannte und Verwandte dürfen alle teilnehmen! Der Nachtwächter schenkt den Kindern seine volle Aufmerksamkeit. Kinder unter 12 Jahren mit Begleitperson! Karten und Anmeldung vorab über die Tourist-Information erforderlich! Diese ist am Sonnabendvormittag geöffnet. Erwachsene: 11,50 Euro, Kinder: (ab 6 Jahre) 7 Euro.

Daliland im Kino Burg

Der Film „Daliland“ läuft am Sonnabend und Sonntag um 17 Uhr im Burger Kino. Er zeigt Episoden aus dem Leben des spanischen Malers Salvador Dali. Im Jahr 1974 verbringt der 70-jährige Surrealist Salvador Dalí mit seiner Frau und Muse Gala einige Monate im St. Regis Hotel in New York. Dort bittet er den jungen Galerieassistenten James Linton überraschend um Unterstützung für eine neue Ausstellung. Das führt James direkt in das schillernde Daliland, eine Welt bevölkert von Models, Musik- und Filmstars sowie der High und Low Society. Im Zentrum steht der exzentrische Künstler Dalí, beeindruckend genial und zugleich verletzlich, besonders in Bezug auf seine Frau Gala. Als sie sich in einen aufstrebenden Musical-Star verliebt und großzügig finanziell unterstützt, gerät ihre fast fünfzigjährige Ehe ins Wanken, und eine emotionale Achterbahnfahrt beginnt. Der Film dauert 104 Minuten und ist frei ab 16 Jahren. Karten gibt es im Kino oder auf der Internetseite: www.kinoburg.de.

Letzte Sommermusik in Jerichow

Die Jerichower Sommermusiken gehen mit einem außergewöhnlichen musikalischen Ereignis zu Ende. Der Konzertreigen wird am Sonnabend, ab 19 Uhr mit irischer Musik beendet. Der gefeierte irische Singer-Songwriter Kieran Goss und seine Partnerin Annie Kinsella werden die Bühne in der Jerichower Klosterkirche betreten, um die Zuhörer auf eine musikalische Reise nach Irland mitzunehmen. Das Duo wird sein Publikum mit fesselnden Songs, bewegenden Geschichten und harmonischen Melodien verzaubern. Ihre Musik, die aus tiefstem Herzen kommt und berührt, verspricht ein Konzert voller Poesie zu werden. Karten können im Vorverkauf und an der Museumskasse oder bei Reservix erworben werden. Der Eintritt kostet 25 Euro.

Wochenendrebellen in Genthin

Der Film „Wochenendrebellen“ läuft im Genthiner Union Kino am Sonnabend und Sonntag jeweils 20 Uhr. Als der zehnjährige Autist Jason von der Schule zu fliegen droht, schließt er mit seinem Vater einen ungewöhnlichen Pakt, der ihr Leben völlig verändern soll. Vater Mirco soll ihm helfen, einen Lieblingsfußballverein zu finden. Schließlich hat jeder in der Klasse einen Lieblingsclub! Allerdings will Jason sich erst für einen Verein entscheiden, wenn er alle 56 Mannschaften der ersten, zweiten und dritten Liga live in ihren jeweiligen Stadien gesehen hat. Der Film ist 110 Minuten lang und frei ab sechs Jahren. Karten gibt es an der Kinokasse oder unter: kinogenthin.de.

Töpferbasar in Friedensau

Kreative Keramik wird beim Töpferbasar in Friedensau angeboten. Foto: Andrea Kramer

Am Sonntag findet von 10 bis 17 Uhr in der Kulturscheune Friedensau, An der Ihle 10, der 24. Töpferbasar statt. Der Erlös wird von der Frauen­töpfergruppe wie jedes Jahr an karitativ-tätige Einrichtungen gespendet. Einen Teilbetrag des zu erwartenden Erlöses wird an den „Wünschewagen Magdeburg“ gespendet. Ein zweiter Teilbetrag geht an den Zeltplatz Friedensau zur Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit. Nichts ist industriell gefertigt, alles handgemacht – dafür stehen die originellen Töpferwaren der Frauentöpfergruppe Friedensau. Da sind handgemachte Tassen, Krüge, Schalen, Keramik-Figuren für den Garten, Vogeltränken, Lichterhäuser, bunte Herbst-Deko. Zeit zum Fachsimpeln über Handgemachtes findet sich mit den Veran­stalterinnen sicher am Rande des Basars. Der Eintritt ist frei.

Drachenfest in Niegripp

Am Sonntag, ab 14 Uhr, gibt es ein Drachenfest in Niegripp. Groß und Klein wandern gemeinsam mit den bunten Drachen zu den Elbwiesen, um den Herbst zu begrüßen und die Drachen fliegen zu lassen. Danach geht es zurück zum Kirchplatz, um gemeinsam bei Kaffee, Kuchen, Grillwurst zusammen den Nachmittag zu genießen. Hinweis des veranstaltenden Heimatvereins: Sollte es regnen, fällt das Fest aus.

Kreismuseum mit Sonderschau in Genthin

Das Kreismuseum in Genthin ist am Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Zu sehen ist die Sonderausstellung „Von der Dederonschürze zur Bluejeans – Kleidung und Mode im 20. Jahrhundert“. Gezeigt werden modische Bekleidung, Arbeitsbekleidung und Accessoires aus den Jahren 1945 bis 2000. Neu zu sehen ist ein Sommerkleid aus den 1970er Jahren.