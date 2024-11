Am bundesweiten Vorlesetag hat sich auch die Kita in Schlagenthin beteiligt.

Das war der Vorlesetag in Schlagenthin

Runde der Kinder beim Vorlesetag in Schlagenthin mit Bürgermeisterin Cathleen Lüdicke.

Schlagenthin - Die Schlagenthiner Kindertagesstätte nimmt seit vielen Jahren am Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ teil. Da lag es auf der Hand, den bundesweiten Vorlesetag auch in diesem Jahr wieder in diese wichtigen Aktivitäten zur Spracherziehung einzubinden.

„So haben uns unsere Ortsbürgermeisterin, Frau Weber, und unsere Bürgermeisterin der Einheitsgemeinde Stadt Jerichow, Frau Lüdicke, besucht und den Kindern etwas vorgelesen“, berichtet Lisa Hüttenrauch.

Birgit Weber hat mit den Krippenkindern Bücher betrachtet und vorgelesen. Bei den Kindern ab drei Jahren (Elementarbereich) hat Cathleen Lüdicke vorgelesen.

Seit 2004 ist der bundesweite Vorlesetag Deutschlands größtes Vorlesefest und ein öffentliches Zeichen, um alljährlich am dritten Freitag im November Kinder und Erwachsene für die Bedeutung des Vorlesens zu begeistern.