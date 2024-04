Ina Messner und Pia Pietrzak (v. li.), Mitarbeiterinnen „Der Ferchländer“ vor den neuen modernen Verkaufsmobilen, die in der Altmark, im Jerichower Land und sogar in Brandenburg unterwegs sind.

Ferchland - Der mobile Verkauf der Hof-Fleischerei „Der Ferchländer“ ist seit Beginn des Unternehmens einer der Schwerpunkte im Vertrieb von Fleischermeister Carsten Pietrzak aus Ferchland.

Ob auf dem Wochenmarkt oder den eingerichteten Überlandtouren, die vier Verkaufsmobile sind von Dienstag bis Sonnabend auf Achse und bringen bestes Qualitätsfleisch, traditionell handwerklich hergestellte Wurstspezialitäten, feinen Schinken und küchenfertige Gerichte zu den Kunden der Region.

„Gerade in kleinen Orten, in denen es wenige bis gar keine Einkaufsmöglichkeiten mehr gibt, leisten wir einen guten Beitrag für die Nahversorgung der Menschen“, betont Inhaber Carsten Pietrzak und ergänzt: „Auch Kunden, die nicht mehr so mobil sind, können dann in den Genuss unseres delikaten Sortiments kommen.“ Zur Freude der Leute können auch Vorbestellungen aufgegeben werden, die das Fahrzeug dann zum entsprechenden Verkaufspunkt für die Kunden mitbringt.

Moderne Fahrkühlung

Aus diesem Grund hat „Der Ferchländer“ jetzt in zwei neue Verkaufsmobile investiert, um den Kunden ein noch besseres Einkaufserlebnis zu bereiten. Die beiden neuen Fahrzeuge haben eine moderne Fahrkühlung für eine unterbrechungsfreie Kühlkette, ideal für sensible Hackfleisch- und Geflügelprodukte. Eine zeitgemäße LED-Beleuchtungstechnik sorgt für eine optimale Warenpräsentation.

Der Innenausbau ist mit größeren Auslagen auf die speziellen Abläufe des mobilen Wurstverkaufs optimiert worden. Denn das Sortiment hat sich erweitert und ein Teil der Produkte konnte mobil bisher gar nicht präsentiert und angeboten werden. Natürlich spielt auch der Komfort und die Sicherheit für die Verkaufsmannschaft eine Rolle. So ist eine Klimatisierung und mehr Platz im Bewegungsbereich vorhanden und auch die Fahreigenschaften der Verkaufsmobile wurden verbessert.

Lohnende Investition

Ferner sind alle großen gekühlten Vorratsschubladen nicht mehr am Boden, sondern rückseitig auf Arbeitsplattenhöhe angebracht, um im Verkauf für die Mitarbeiter ein ergonomisches Arbeiten zu ermöglichen.

„Alles in allem eine lohnende Investition, von der unsere Mitarbeiter und die Kunden vor Ort profitieren“, ist sich Fleischermeister Carsten Pietrzak sicher. Die neuen Autos fahren in Gardelegen, über Land nach Wusterwitz, in die Klietzer Heide, nach Schönhausen und in das südliche Genthin sowie in Brandenburg, Stendal und Parey.