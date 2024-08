Schopsdorf. - Mit der fünften Auflage des Seifenkistenrennens feierte man am Sonnabend in Schopsdorf ein kleines Jubiläum. 17 Wettstreiter gingen am Nachmittag an den Start, sechs davon bei den Kindern. „Hier gab es einen Doppelsieg von Alwin vor Theo Michelmann. Den dritten Platz belegte Pia Römer“, berichtet Rico Rulf vom Organisatorenteam. Alwin gewann mit 334 Metern.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.