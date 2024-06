Deshalb wächst in Genthin ein neues Bürohaus in die Höhe

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Genthin - Am Legefeld in Genthin-Nord wächst ein markanter Neubau in die Höhe. Die Firma Krömer ist mittendrin in den Bauarbeiten für ein neues Bürogebäude. Das sei einfach deshalb notwendig, um künftig moderne Arbeitsplätze bieten zu können, sagt Geschäftsführer Kevin Schuster.