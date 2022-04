Die Genthiner Wurzeln des Regisseurs Konrad Weiß

Der Regisseur und Bürgerrechtler Konrad Weiß bei einem Besuch in Genthin 2012.

Genthin - Allein die gröbsten Eckdaten eines engagierten Lebenswerkes werden einer hervorragenden Persönlichkeit wie Konrad Weiß nicht gerecht. Regisseur der Deutschen Film AG (DEFA) von preisgekrönten Kinderfilmen, Bürgerrechtler, der zur Wende am runden Tisch saß, Mitglied des ersten gemeinsamen Bundestages und Publizist - Konrad Weiß hat die jüngste deutsche Geschichte mitgeschrieben. Für Genthin, der Stadt, in der er seine Kindheit und Jugendzeit erlebt hat, gibt es einen bleibenden Platz in seinen Erinnerungen.