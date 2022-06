Schwimmkurse in Genthin DLRG Genthin verdoppelt im Zuge der Corona-Pandemie die Zahl der Frühschwimmerkurse

Zehn Frühschwimmerkurse will die DLRG-Ortsgruppe Genthin 2022 anbieten. Damit wird die Kurszahl das zweite Jahr in Folge verdoppelt. Jetzt braucht es weitere personelle Ressourcen. Mehr Schwimmlehrer müssen her.