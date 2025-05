Beim Schulsportfest in Güsen stehen für die rund 200 Nachwuchs-Athleten Werfen, Weitsprung und der 50-Meter-Sprint auf dem Programm. Bei der Vergabe der Pokale spielt auch das Verhalten im Sportunterricht eine wichtige Rolle.

Beim Sprint in Güsen feuern sich die Schüler gegenseitig an.

Güsen. - Der Sportplatz in Güsen ist am Dienstag zum Schauplatz des großen Wettkampfes der rund 200 Schüler des Grundschulzentrums Elbe-Parey in Güsen geworden.