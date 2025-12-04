weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Dokumente der Stadtgeschichte: Edlef-Köppen-Freundeskreis übergibt Nachlass ans Genthiner Archiv

Der Freundeskreis von Edlef Köppen hat Originaldokumente aus dem Nachlass des Genthiner Schriftstellers an das Stadtarchiv übergeben.

Von Mike Fleske 04.12.2025, 16:30
Stücke aus dem Nachlas des Genthiner Schriftstellers Edlef Köppen in einer Ausstellung.
Stücke aus dem Nachlas des Genthiner Schriftstellers Edlef Köppen in einer Ausstellung. Foto: Mike Fleske

Genthin - Mitglieder des Edlef-Köppen-Freundeskreises waren zu Gast im neu eingerichteten Stadtarchiv im Roßdorfer Weg. Anlass war die Übergabe von Originaldokumenten aus dem Nachlass des 1893 in Genthin geborenen Schriftstellers Edlef Köppen zur dauerhaften Archivierung.