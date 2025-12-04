Der Freundeskreis von Edlef Köppen hat Originaldokumente aus dem Nachlass des Genthiner Schriftstellers an das Stadtarchiv übergeben.

Stücke aus dem Nachlas des Genthiner Schriftstellers Edlef Köppen in einer Ausstellung.

Genthin - Mitglieder des Edlef-Köppen-Freundeskreises waren zu Gast im neu eingerichteten Stadtarchiv im Roßdorfer Weg. Anlass war die Übergabe von Originaldokumenten aus dem Nachlass des 1893 in Genthin geborenen Schriftstellers Edlef Köppen zur dauerhaften Archivierung.