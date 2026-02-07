Die Sanierung an Wernigerodes Verkehrsknoten Westerntor-Kreuzung bringt Sperrungen, Umleitungen – und Auswirkungen für die Fahrgäste der Harzer Schmalspurbahnen. Welche Straßen zuerst betroffen sind, und wie lange der Zugverkehr eingestellt wird.

Baustelle an Wernigerodes Westerntor: Was Autofahrer ab März wirklich erwartet

Auf der Westerntor-Kreuzung treffen Wernigerodes Innenstadtring, die Friedrichstraße als Hauptverkehrsader Hasserodes und die Gleise der Harzer Schmalspurbahnen aufeinander.

Wernigerode. - Die vielbefahrene Westerntor-Kreuzung in Wernigerode wird ab März saniert. Autofahrer müssen mit wechselnden Teil- und Vollsperrungen an dem Knotenpunkt von Bundesstraße 244, Landesstraße 100 und Gleisen der Harzer Schmalspurbahnen rechnen. Fest steht bereits, in welchem Bereich die Arbeiten starten.