Sperrung und Umleitung Baustelle an Wernigerodes Westerntor: Was Autofahrer ab März wirklich erwartet
Die Sanierung an Wernigerodes Verkehrsknoten Westerntor-Kreuzung bringt Sperrungen, Umleitungen – und Auswirkungen für die Fahrgäste der Harzer Schmalspurbahnen. Welche Straßen zuerst betroffen sind, und wie lange der Zugverkehr eingestellt wird.
Aktualisiert: 09.02.2026, 19:20
Wernigerode. - Die vielbefahrene Westerntor-Kreuzung in Wernigerode wird ab März saniert. Autofahrer müssen mit wechselnden Teil- und Vollsperrungen an dem Knotenpunkt von Bundesstraße 244, Landesstraße 100 und Gleisen der Harzer Schmalspurbahnen rechnen. Fest steht bereits, in welchem Bereich die Arbeiten starten.