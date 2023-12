Bereits seit 1983 steht Fritz Mund an der Spitze des Vereins. Unter seiner Obhut wurden nach der Wende unter anderem eine neue Sporthalle gebaut und das Bootshaus saniert.

Ehrung für Fritz Mund - ein Leben für den Sport in Genthin

Genthin/SM/IE. - Fritz Mund, Vorsitzender des SV Chemie Genthin ist für sein langjähriges Ehrenamt als Vorsitzender des SV Chemie Genthin in Magdeburg mit einer Ehrenurkunde gewürdigt worden. Die CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt hatte dazu innerhalb der Veranstaltung „Blickwinkel Ehrenamt“ verdienstvolle Ehrenamtler aus ganz Sachsen-Anhalt nach Magdeburg, die sich auf sportlichem Gebiet engagieren eingeladen.

Fritz Mund habe „wesentlich zur erfolgreichen Entwicklung des Sports in unserer Region beigetragen“, so Thomas Staudt (CDU), der Fritz Mund für die Ehrung vorgeschlagen hatte. Mund fördere voller Begeisterung und Leistungsbereitschaft das Vereinsleben. „An dieser Stelle auch noch einmal ein herzliches Dankeschön von mir“, so Staudt.

Organisator und Kommunikator

Mund wurde 1947 geboren und verbrachte seine Kinder- und Jugendzeit in Genthin. Sport spielte schon früh eine große Rolle für ihn. 1983 wurde er Vorsitzender der damaligen Betriebssportgemeinschaft Chemie Genthin. Diese führte er mit seinem fast schon sprichwörtlichen Talent für Organisation und Kommunikation durch die 80er Jahre und die Wendezeit.

1990 wurde die Betriebssportgemeinschaft zum Sportverein Chemie. Eine Reihe von Abteilungen, etwa Fußball und Volleyball, schieden aus, wurden selbstständige Vereine. Mund gelang es, den Verein erfolgreich im Senioren-, Breiten- und Rehasport zu verankern. Unter seiner Obhut wurde eine neue Sporthalle gebaut, das Bootshaus saniert und der Sportboothafen unter Jachtbesitzern ein gern genutzter Anlaufpunkt.