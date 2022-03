Handwerk Ein junger Bäcker in Jerichow schätzt alte Handwerkstradition

Das traditionelle Bäckerhandwerk wird trotz abschreckender Arbeitszeiten auch von jungen Menschen geschätzt. In Jerichow ist der junge Bäckermeister Philipp Rhodmann in einen alteingesessenen Familienbetrieb eingestiegen. Er will an die authentischen Herstellungsverfahren anknüpfen.