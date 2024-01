Am Feiertag wurde es im Kirchspiel Stremme erneut ein klein wenig weihnachtlich.

Ein letztes mal Krippenspiel in Neuenklitsche

Mit Musik wurde das Krippenspiel in Neuenklitsche begleitet.

Neuenklitsche - Zum Dreikönigstag (Epiphanias) gab es im Gottesdienst in der Kirche Neuenklitsche noch einmal das diesjährige Krippenspiel aus der Federvon Oliver Werner.

Es erzählte die Weihnachtsgeschichte aus der Sicht von Tieren, die das Geschehen im Stall zu Betlehem begleiten.

Der Autor hatte in die Aufführung umgangssprachliche Wendungen und kleine aktuelle Seitenhiebe eingearbeitet. Den Abschluss bildete ein mit der Gemeinde gemeinsam gesungenes Lied, das Andreas Jutzi vom Genthiner Musik-Express auf der Gitarre begleitete.

Nächster Termin im Kirchspiel ist Wintermeditation

Nächster Höhepunkt im Leben des Kirchspiels Stremme und Nitzahn wird die Wintermeditation mit Pfarrerin i. R. Magdalene Wohlfarth aus Genthin am Mittwoch, dem 10. Januar, in der Kapelle Jerchel sein.

Pfarrer Alexander Schwartz kündigte den nächsten Gottesdienst im Kirchspiel am Sonntag, 14. Januar, um 14 Uhr in Roßdorf an.