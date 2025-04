Der Hobby- und Kreativmarkt, organisiert vom Förder- und Heimatverein Stadt und Kloster Jerichow, lockt nicht nur Hunderte Besucher an. Er präsentiert auch die Vielfältigkeit an sinnvoller Freizeitbeschäftigung.

Ein Platz für kreative Menschen in Jerichow

Jerichow - Es ist keinesfalls so, dass alle Menschen in ihrer Freizeit auf dem Sofa sitzen und nichts tun. Wie viel Kreativität in dem einen oder anderen schlummert, war beim jüngsten Hobby- und Kreativmarkt im Jerichower Bürgerhaus zu bewundern.