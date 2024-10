Genthin - Bei einem Einbruch in eine Spielhalle in Genthin haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag einen ganzen Automaten gestohlen, wie die Polizei meldete.

In dem geklauten Automaten habe sich ein vierstelliger Geldbetrag befunden, heißt es. Der mehr als zwei Meter hohe und sehr schwere Apparat sei offenbar in ein Fahrzeug geladen worden. Noch am selben Tag wurde er in den frühen Abendstunden leer geräumt von Pilzsammlern in einem Wald entdeckt.

In die Spielhalle waren die Täter den Angaben zufolge durch „grobe Gewalt“ gekommen. Sie hätten so mehrere Türen geöffnet, so die Beamten. Die Polizei sucht Zeugen.