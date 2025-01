Altenplathow/Genthin Es ist geschafft: In den Einkaufsmärkten in der Altmärker Straße in Altenplathow und in der Uhlandstraße in Genthin-Süd hat sich einiges getan. Die bisherigen NP-Märkte sind zu Nah & Gut-Märkten umgerüstet worden. Gestern war der erste Verkaufstag unter neuem Namen und mit neuem Angebot.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.