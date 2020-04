Mehrere Jugendliche haben am Wochenende in Genthin gegen das Kontaktverbot verstoßen. Symbolfoto: Anja Guse

Mehrere Jugendliche haben sich trotz der aktuellen Verordnungen am Elbe-Havel-Kanal in Genthin getroffen.

Genthin (vs) l Auf fünf Jugendliche traf eine Polizeistreife am Freitagabend am Elbe-Havel-Kanal in Genthin. Bei einer Person aus der Gruppe wurden Betäubungsmittel gefunden und ein Strafverfahren eingeleitet.

Die jungen Leute wurden von den Beamten über das bestehende Kontaktverbot aufgrund der Corona-Prävention aufgeklärt und nach Hause geschickt.