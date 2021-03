Derzeit bieten Geschäfte das Einkaufen nach Terminvereinbarung an. Foto: Mike Fleske

Mehrere Einzelhandelsfirmen fühlen sich in der Corona-Pandemie ungerecht behandelt. Doch was bedeuten die Nöte für die Standorte in Genthin?

Genthin l Die Chefs mehrerer großer Handelsketten haben sich in der vergangenen Woche in einem Schreiben an Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidentendagegen ausgesprochen, dass das Einkaufen in der sich zunehmend verschärfenden Corona-Situation wieder eingeschränkt wird.



Elf Händler wie etwa Tedi, Kik, Takko oder Ernsting's family machten deutlich, dass der Handel große Opfer bringe, die nicht adäquat kompensiert würden. Seit einem Jahr hat Corona das Einkaufen verändert. Einige Geschäfte, deren Angebot nicht zur alltäglichen Versorgung zählten, mussten vorübergehend ganz schließen und haben seit Anfang März die Möglichkeit, über ein Terminvergabeverfahren namens „Click & Meet“ für die Kunden den Betrieb aufrechtzuerhalten. Dahinter verbirgt sich, dass Kunden im Geschäft anrufen und zu einem bestimmten abgemachten Termin 20 bis 30 Minuten Zeit für den Einkauf haben.



Shopping für bis zu fünf Kunden gleichzeitig

Für die Händler ist der Betrieb ihrer Standorte in Genthin durch den Wechsel aus Verschärfungen und Lockerungen nicht einfach. Genthin liege bei einer deutlich höheren Inzidenz von 150, stellt etwa Marcello Concilio, Sprecher von „Ernsting's family“ fest. „Wir halten uns jedoch an die behördlichen Vorgaben, die bislang noch nicht die "Notbremse" für das Land Sachsen-Anhalt vorsehen, und haben somit geöffnet.“ Auf der Verkaufsfläche von fast 200 Quadratmetern könnten bis zu fünf Kunden gleichzeitig unter Wahrung aller Abstands- und Hygieneregeln in der Filiale sein.



„Auch wenn die Kundinnen das Click & Meet-Angebot bislang überraschenderweise sehr gut annehmen, kann das wirtschaftlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein“, sagt er, macht aber auch deutlich: „Stand heute steht keine unserer mehr als 1.900 Filialen zur Disposition.“ Entwarnung also auch für die Genthiner Innenstadt. „Die Schmerzen für den gesamten textilen Einzelhandel werden von Woche zu Woche immer größer, aber das scheint in Berlin von nachgelagertem Interesse“, gibt sich der Sprecher hingegen deutlich kritisch gegenüber der Bundespolitik.



Keine Entlassungen trotz schwieriger Situation

Sören Heinrichsmeyer von der Firma Kik, die in Genthin eine Filiale an der Schollstraße betreibt, sieht den stationären Handel unter ungeheurem Druck, aber, „obwohl schwere Monate hinter uns liegen, mussten wir bislang keine Mitarbeiter entlassen. Außerdem sind wir entschlossen unsere Standorte zu halten und keine Filiale aufgrund der finanziellen Auswirkungen des Lockdowns zu schließen.“ Im Vergleich zum Vorjahr habe das Unternehmen 2020 einen Umsatzrückgang von nur 6,5 Prozent feststellen müssen. Grund dafür sei, dass man als Nahversorger auch außerhalb der Innenstädte liege. Heinrichsmeyer spricht sich zudem für die bundesweite Einführung der Luca-App aus, die in den Geschäften genutzt würde, diese stelle seiner Meinung nach eine effiziente und datenschutzkonforme Lösung zur Kontaktnachverfolgung dar.



Zurückhalten ist man bei Tedi. In Genthin mitten in der Stadt gelegen, spürt man die schwierige Innenstadtsituation. „Mit den Beschlüssen von Bund und Ländern und der Umsetzung von Notbremsen bleibt nun abzuwarten, ob die Geschäfte in Sachsen-Anhalt zeitnah wieder schließen müssen“, schreibt etwa der Sprecher des Dekohändlers Tedi. Er bestätigt, dass die Die Herausforderungen, die sich durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ergeben, seien für den stationären Einzelhandel noch immer immens hoch. „Unsere Standorte wollen wir auf diesem Weg unter allen Umständen aufrechterhalten“, macht der Sprecher deutlich. Die Option des Click&Meet-Service werde von den Kunden und Mitarbeitern genutzt, dennoch sei das Verfahren nicht mit einer regulären Öffnung zu vergleichen.



Gute Erfahrungen mit Terminservice

„Zum aktuellen Zeitpunkt machen wir gute Erfahrungen mit Click & Meet“, schreibt hingegen Christina Scholz, Sprecherin des Modeunternehmens Takko, dass sich in Genthin in Sichtweite zum Wasserturm befindet. Angesichts der zuvor langen Schließphase werde das Angebot von den Kunden gut angenommen. Aber auch hier sieht man ein umständliches Verfahren, dass keine nachhaltige Perspektive für den Einzelhandel darstelle. Mit Blick auf die Filialen zu denen auch Genthin gehört, macht die Sprecherin deutlich: „Takko ist ein kerngesundes Unternehmen mit einem erfolgreichen Geschäftsmodell, wir planen daher, auch zukünftig weiter zu wachsen und neue Arbeitsplätze zu schaffen.“



Während von Gesundheitsexperten wie dem SPD-Politiker Karl Lauterbach ein letzter harter Lockdown gefordert wird, spricht sich der Einzelhandelsverband HDE für Nachbesserungen und zielgenauere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie aus. Nach einer HDE-Schätzung könnte der vom Lockdown betroffene Einzelhandel seit dem 16. Dezember zwischen 35 und 40 Milliarden Euro Umsatz verloren haben.



Die erneute Verlängerung des Lockdowns bis 18. April sorge pro geschlossenem Verkaufstag für weitere Verluste von bis zu 700 Millionen Euro. Man sei gegen weitere Verschärfungen. Der HDE beruft sich auf eine Einschätzungen des Robert-Koch-Instituts und eine aktuelle Studie der TU Berlin, wonach die Wahrscheinlichkeit für Ansteckungen im Einzelhandel eher niedrig sei.