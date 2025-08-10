Von Freitag bis Sonntag wurde am Wochenende die 19. Auflage des Elbauenfestes und das 10. Fest der Vereine in Parey gefeiert. Mit dabei waren DDR-Oldtimer, ein Flohmarkt und ein großes Bühnenprogramm. Das wurde geboten.

Drei Tage Party: So feiert Elbe-Parey das Elbauenfest und das Fest der Vereine 2025 – die Fotos zum Fest

Den Auftakt beim Elbauenfest in Parey machte der Disco-Pogo-Abend mit DJ Dorian Mauer.

Parey. Drei Tage lang fand am Wochenende in Parey das traditionelle Elbauenfest und das Fest der Vereine mit Teilnehmer aus der ganzen Gemeinde statt.

Ein Abend mit Lichtshow und Disco-Pogo hat am Freitag das diesjährige Elbauenfest eröffnet. Auf der Bühne legte DJ Dorian Mauer für die zahlreichen Besucher bis in die Nacht hinein auf. Je später der Abend, desto besser die Stimmung und umso voller die Tanzfläche.

Elbauenfest und Fest der Vereine 2025: Parey feiert

In diesem Jahr hat es bei dem Festwochenende gleich zwei große Premieren gegeben: Denn es wurde am Samstag erstmals ein Floh- und Kreativmarkt aufgebaut. An den insgesamt 22 Ständen konnte die Gäste handgemachte Produkte, Trödel, Tee und Pflanzen und sogar ein Boot erwerben.

Als Ersatz für die Bundeswehr, die in diesem Jahr auf einer Übung gewesen ist, stellten Sonntag die Feuerwehr, der Verein Bärenstarkes Team Jerichower Land aus Parchau mit ihren Oldtimern sowie die Simson Freunde Jerichower Land mit ihren Zweirädern ihre Raritäten und Fahrzeuge zur Schau.

Die Fotos zum Elbauenfest und Fest der Vereine 2025 in Parey

Auch die Vereine waren mit zahlreichen Ständen und verschiedenen Aktionen vertreten.

Nach dem zehnten Fest der Vereine steht auch im Jahr 2026 ein Jubiläum an. Dann wird die 20. Ausgabe des Elbauenfestes zelebriert.

Dieses findet traditionelle am zweiten Wochenende im August statt.