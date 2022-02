Elbe-Pareys Pfarrer Andreas Breit geht in den Ruhestand

Nach elf Jahren und acht Monaten als Pfarrer in der Gemeinde Elbe-Parey wurde Andreas Breit mit einem Festgottesdienst in den Ruhestand verabschiedet. Der Pfarrer wurde von Superintendentin Ute Mertens von seinem Amt entpflichtet, bleibt der Ortschaft aber als Mühlenexperte verbunden.

Parey - Mit Standing Ovations verabschiedeten die Besucher in der voll besetzten Kirche in Parey ihren Pfarrer zum Eintritt in den Ruhestand. Schon vor Beginn des Festgottesdienstes hatte das Schalmeienorchester Parey den Pfarrer mit einem kleinen Ständchen vor der Kirche überrascht. Viele Leute waren gekommen um ihren Pfarrer zu verabschieden, der sich stets in die Gemeinde einbrachte und sich auch in sorgenvollen Zeiten seine Fröhlichkeit bewahrte.