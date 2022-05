Elbschlingen, Stürme und Hochwasser

Jerichow - Die Geschichte der kleinen Stadt ist eng mit dem Elbestrom verknüpft. Einst floss sie direkt an dem Klosterstandort vorbei, wobei sich das damalige Dorf (Villa) im Schutz des Burgwalles zu einem wichtigen Elbübergang entwickelte. Diese Informationen sind in der Dauerausstellung „900 Jahre Stadtgeschichte Jerichow“ in den Räumen der Klosteranlage zu finden und wurden durch den Förder- und Heimatverein Jerichow erfasst als auch eingeordnet.