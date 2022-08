Kurioser Feiertag Endlich-Kaputt-Tag: Diese Haushaltsgeräte sind einfach unverwüstlich

Am 20. August feiert Deutschland den Endlich-Kaputt-Tag, an dem Menschen hoffen, dass etwas, das eigentlich noch funktioniert, aber in die Jahre gekommen ist, endlich kaputtgeht. Beispiele für solche unverwüstlichen Geräte haben wir in den Haushalten unserer Redaktionsmitglieder gefunden.